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Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы 

РИА Новости 7 минут назад
Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.
"Мне запрещено", — сказал он принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Ранее СМИ сообщили об онкологическом заболевании у Заворотнюк. По информации нескольких изданий, актрису срочно госпитализировали несколько дней назад и ввели в медикаментозную кому. Однако Христов отмечал, что состояние артистки "нормальное".
В свою очередь, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга. По его словам, "врачи бессильны". Однако Разин не уточнил, откуда у него такая информация.
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Шоу-бизнес , Видео , Григорий Березкин , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин
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