Представителю Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы

Представитель актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что больше не может комментировать сообщения о состоянии ее здоровья.

"Мне запрещено", — сказал он принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Ранее СМИ сообщили об онкологическом заболевании у Заворотнюк. По информации нескольких изданий, актрису срочно госпитализировали несколько дней назад и ввели в медикаментозную кому. Однако Христов отмечал, что состояние артистки "нормальное".