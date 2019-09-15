«Останься»: найдена неизвестная песня Началовой

Анна Исаева , бывший директор певицы Юлии Началовой, сообщила, что в студии была найдена запись еще никому не известной песни «Останься».

Коллеги умершей готовят композицию к выпуску, они считают, что песня должна стать хитом.

Такой вот прощальный привет приготовят друзья Юлии ее поклонникам.

Кроме того, идет работа над телепроектом, сообщила Исаева. «Он будет очень необычный, но подробности разглашать пока не могу», — цитирует ее слова «Комсомольская правда». А тетя Началовой написала о певице книгу.

А вот судьба фильма о Началовой, который собирается снять режиссер Андрей Загорский , пока не решена. Родные Юлии не дают своего согласия на использование имени и композиций дочери, их многое не устраивает.

16 сентября исполнится шесть месяцев со дня смерти Юлии. Семья так и не смогла примириться с ее безвременным уходом. Тяжело всем — но, конечно, в особенности родителям и дочери певицы.