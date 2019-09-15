Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Останься»: найдена неизвестная песня Началовой 

Рамблер 35 минут назад
«Останься»: найдена неизвестная песня Началовой
Фото: РИА Новости
Анна Исаева, бывший директор певицы Юлии Началовой, сообщила, что в студии была найдена запись еще никому не известной песни «Останься».
Коллеги умершей готовят композицию к выпуску, они считают, что песня должна стать хитом.
Такой вот прощальный привет приготовят друзья Юлии ее поклонникам.
Кроме того, идет работа над телепроектом, сообщила Исаева. «Он будет очень необычный, но подробности разглашать пока не могу», — цитирует ее слова «Комсомольская правда». А тетя Началовой написала о певице книгу.
А вот судьба фильма о Началовой, который собирается снять режиссер Андрей Загорский, пока не решена. Родные Юлии не дают своего согласия на использование имени и композиций дочери, их многое не устраивает.
16 сентября исполнится шесть месяцев со дня смерти Юлии. Семья так и не смогла примириться с ее безвременным уходом. Тяжело всем — но, конечно, в особенности родителям и дочери певицы.
Вере 12 лет, живет она у дедушки с бабушкой. Внимание и помощь ребенку старается оказывать и ее отец, Евгений Алдонин.
Одиночество в мегаполисе
Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Исаева , Евгений Алдонин , Андрей Загорский , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море103
Заворотнюк впала в глубокую кому
Заворотнюк впала в глубокую кому315
Мешала учить уроки: школьница утопила сестру в бане
Мешала учить уроки: школьница утопила сестру в бане29
Прописавшего мазь на гипс врача уволили
Прописавшего мазь на гипс врача уволили7
Приговоренный к расстрелу зарезал росгвардейца
Приговоренный к расстрелу зарезал росгвардейца299
Видео
Собчак похвасталась подарками со свадьбы
00:47
Собчак похвасталась подарками со свадьбы
Шоу-бизнес
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
00:20
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
Армия Войска
Заворотнюк впала в глубокую кому
02:15
Заворотнюк впала в глубокую кому
Шоу-бизнес
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
00:48
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
Оружие Армия
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
04:56
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
В мире Украина
Стала известна стоимость украденного золотого унитаза
00:54
Стала известна стоимость украденного золотого унитаза
Происшествия
Украина нашла «лучший ответ» России
01:00
Украина нашла «лучший ответ» России
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение