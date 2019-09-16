Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца

Родители режиссера Константина Богомолова, который на днях женился на телеведущей Ксении Собчак, покинули свадьбу из-за эротического танца невесты.
«Они не оценили грязные танцы Собчак. Родители Константина Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта», — рассказывает телеканал НТВ.
При этом на венчании и банкете родители жениха пару сопровождали.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова прошла в Москве 13 сентября. Этот брак для обоих является вторым. Пара обвенчалась в храме Большего Вознесения после регистрации брака. На свадебном банкете Собчак и Богомолова присутствовало почти 300 гостей. Вел торжество артист Игорь Верник, а пел на нем «король российской эстрады» Филипп Киркоров.
Ранее свадьба ведущей возмутила активистов «Национал-консервативного движения», которые обратились к генпрокурору РФ Юрию Чайке, чтобы он проверил действия Собчак на предмет оскорбления чувств верующих. В откровенных танцах на мероприятия они увидели «издевательство над таинством исповеди».