Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца

Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее откровенного танца

«Они не оценили грязные танцы Собчак. Родители Константина Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта», — рассказывает телеканал НТВ.

При этом на венчании и банкете родители жениха пару сопровождали.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова прошла в Москве 13 сентября. Этот брак для обоих является вторым. Пара обвенчалась в храме Большего Вознесения после регистрации брака. На свадебном банкете Собчак и Богомолова присутствовало почти 300 гостей. Вел торжество артист Игорь Верник , а пел на нем «король российской эстрады» Филипп Киркоров