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Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее откровенного танца 

Ura.Ru 55 минут назад
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца
Фото: Instagram
Родители режиссера Константина Богомолова, который на днях женился на телеведущей Ксении Собчак, покинули свадьбу из-за эротического танца невесты.
«Они не оценили грязные танцы Собчак. Родители Константина Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта», — рассказывает телеканал НТВ.
При этом на венчании и банкете родители жениха пару сопровождали.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова прошла в Москве 13 сентября. Этот брак для обоих является вторым. Пара обвенчалась в храме Большего Вознесения после регистрации брака. На свадебном банкете Собчак и Богомолова присутствовало почти 300 гостей. Вел торжество артист Игорь Верник, а пел на нем «король российской эстрады» Филипп Киркоров.
Ранее свадьба ведущей возмутила активистов «Национал-консервативного движения», которые обратились к генпрокурору РФ Юрию Чайке, чтобы он проверил действия Собчак на предмет оскорбления чувств верующих. В откровенных танцах на мероприятия они увидели «издевательство над таинством исповеди».
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Юрий Чайка , Игорь Верник , Константин Богомолов , Ксения Собчак , НТВ
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