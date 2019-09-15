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Стало известно местонахождение Заворотнюк 

Рамблер 21 минуту назад
СМИ назвали клинику, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, сообщает Ura.ru. Ранее в соцсетях сообщали, что пациентку экстренно доставили в столичную клинику возле станции метро «Проспект Мира». Официального подтверждения этой информации пока нет.
Заворотнюк впала в глубокую кому
Издание Nation News со ссылкой на источник сообщает, что актриса может находиться в частном медицинском центре в Мещанском районе столицы.
Между тем, в интернете многие начали сомневаться в правдивости трагической истории с Заворотнюк. До сих пор не последовало ни одного официального комментария от родственников актрисы или лечащих медиков. Более того, наставник и педагог Заворотнюк Авангард Леонтьев обзвонил всех знакомых Анастасии, однако никто из них не знал о болезни звезды.
По сообщениям СМИ, актриса находится в коме. У нее отек мозга и многочисленные осложнения, вызванные опухолью головного мозга.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , РИА Ura.ru
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