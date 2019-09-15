Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ назвали клинику, куда доставили Заворотнюк 

Ura.Ru 50 минут назад
Стало известно место госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк. По информации СМИ, звезда находится в Европейском медицинском центре.
Заворотнюк впала в глубокую кому
«Она находится в Европейском медцентре в Мещанском районе столицы», — сообщает агентство Nation News со ссылкой на собственные источники.
Врачи ввели Заворотнюк в искусственную кому. Ранее сообщалось, что «прекрасную няню» в срочном порядке доставили в больницу возле станции метро «Проспект Мира».
Свои предположения по поводу болезни актрисы высказали и ее коллеги по цеху. Так, наставник по театральной сцене Авангард Леонтьев предположил, что рака мозга у Заворотнюк нет. Он уверил, что обзвонил всех знакомых, но ни один не смог рассказать что-то конкретное о болезни звезды. Актер видит в этом «хороший знак».
Ранее сообщалось, что на больничной койке Анастасия Заворотнюк оказалась из-за отека мозга. На фоне болезни ее частично парализовало. Сейчас звезде противопоказаны операции.
Ura.Ru: последние новости
На Собчак написали заявление в прокуратуру за оскорбление чувств верующих На Собчак написали заявление в прокуратуру за оскорбление чувств верующих «Уральские пельмени» сделали подарок летчику-герою, посадившему самолет в поле «Уральские пельмени» сделали подарок летчику-герою, посадившему самолет в поле Садальский опубликовал личную переписку с Заворотнюк Садальский опубликовал личную переписку с Заворотнюк
Комментарии9
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море52
Заворотнюк впала в глубокую кому
Заворотнюк впала в глубокую кому313
Мешала учить уроки: школьница утопила сестру в бане
Мешала учить уроки: школьница утопила сестру в бане17
Прописавшего мазь на гипс врача уволили
Прописавшего мазь на гипс врача уволили4
Приговоренный к расстрелу зарезал росгвардейца
Приговоренный к расстрелу зарезал росгвардейца295
Видео
Собчак похвасталась подарками со свадьбы
00:47
Собчак похвасталась подарками со свадьбы
Шоу-бизнес
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
00:20
Названы возможные цели судна ВМС США в Чёрном море
Армия Войска
Заворотнюк впала в глубокую кому
02:15
Заворотнюк впала в глубокую кому
Шоу-бизнес
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
00:48
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
Оружие Армия
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
04:56
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
В мире Украина
Стала известна стоимость украденного золотого унитаза
00:54
Стала известна стоимость украденного золотого унитаза
Происшествия
Украина нашла «лучший ответ» России
01:00
Украина нашла «лучший ответ» России
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение