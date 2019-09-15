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Внук Хиля рассказал, как семья поделила наследство деда 

Рамблер 1 час назад
Внук Хиля рассказал, как семья поделила наследство
Фото: РИА Новости
Хиль — младший был назван Эдуардом в честь знаменитого деда. Молодой артист продолжает музыкальную династию семьи — его отец, сын легендарного певца, — популярный коммпозитор, автор и исполнитель песен.
Сейчас юный Хиль находится на Черноморском побережье, где проходит музыкальный фестиваль "Бархатный сезон".
В память о деде Эдуард выходит на сцену в галстуках из его коллекции — их больше пятидесяти, выбор велик. Молодой артист исполняет знаменитые хиты прошлого — «Как провожают пароходы» и «Тро-ло-ло».
А в отношении основных ценностей, оставшихся после смерти Хиля-старшего, никаких скандалов при дележке не происходило. Пятикомнатная квартира и дача под Петербургом перешли супруге покойного.
«Все дедушкины вещи целы, мы ничего не выбросили. Тем более, еще жива бабушка. Ей 88, и она это все бережно хранит. После смерти деда бабушка стала наследницей имущества — она вместе с моим отцом по-прежнему живет квартире», — приводят слова молодого артиста Dni.ru.
Одиночество в мегаполисе
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Шоу-бизнес , Дни.Ру
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