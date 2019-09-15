Внук Хиля рассказал, как семья поделила наследство деда

Хиль — младший был назван Эдуардом в честь знаменитого деда. Молодой артист продолжает музыкальную династию семьи — его отец, сын легендарного певца, — популярный коммпозитор, автор и исполнитель песен.

Сейчас юный Хиль находится на Черноморском побережье, где проходит музыкальный фестиваль "Бархатный сезон".

В память о деде Эдуард выходит на сцену в галстуках из его коллекции — их больше пятидесяти, выбор велик. Молодой артист исполняет знаменитые хиты прошлого — «Как провожают пароходы» и «Тро-ло-ло».

А в отношении основных ценностей, оставшихся после смерти Хиля-старшего, никаких скандалов при дележке не происходило. Пятикомнатная квартира и дача под Петербургом перешли супруге покойного.