Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно

Множество людей переживают за Анастасию, молятся за нее и надеются на чудо. Но, к сожалению, новости пока поступают нерадостные.

Болезнь стремительно прогрессирует, и актриса уже не может дышать самостоятельно. Медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, — сообщает Телеграм-канал Mash.

Врачи делают все, что возможно, поддерживают больную медикаментозно. Но спецтерапия и операция, к сожалению, ей уже противопоказана из-за тяжелого состояния.

Анастасия в коме, развился отек мозга и иные множественные осложнения.

У Заворотнюк, по данным СМИ, была обнаружена глиобластома — стремительно развивающийся и плохо поддающийся лечению рак мозга. К тому же, ее сложно обнаружить, и Анастасия поздно обратилась к медикам.

Единого мнения, откуда могла взяться эта страшная болезнь, у экспертов нет. Высказываются предположение, что толчком к развитию рака могли послужить поздняя беременность, процедура ЭКО и затяжной стресс.