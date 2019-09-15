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Анастасия Заворотнюк не может дышать самостоятельно 

Рамблер 1 час назад
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Фото: РИА Новости
Множество людей переживают за Анастасию, молятся за нее и надеются на чудо. Но, к сожалению, новости пока поступают нерадостные.
Болезнь стремительно прогрессирует, и актриса уже не может дышать самостоятельно. Медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, — сообщает Телеграм-канал Mash.
Врачи делают все, что возможно, поддерживают больную медикаментозно. Но спецтерапия и операция, к сожалению, ей уже противопоказана из-за тяжелого состояния.
Анастасия в коме, развился отек мозга и иные множественные осложнения.
У Заворотнюк, по данным СМИ, была обнаружена глиобластома — стремительно развивающийся и плохо поддающийся лечению рак мозга. К тому же, ее сложно обнаружить, и Анастасия поздно обратилась к медикам.
Единого мнения, откуда могла взяться эта страшная болезнь, у экспертов нет. Высказываются предположение, что толчком к развитию рака могли послужить поздняя беременность, процедура ЭКО и затяжной стресс.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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