Довели Заворотнюк до рака? Чем опасны стволовые клетки

Находящуюся в коме актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Звезду сериала «Моя прекрасная няня» подвело увлечение омоложением стволовыми клетками, считает продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин . Что используется в косметологии под видом стволовых клеток и может ли от таких процедур развиться рак, разобралась «Газета.Ru».

Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash. Состояние актрисы поддерживают с помощью медикаментов.

Как стало известно 13 сентября, звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в реанимации в тяжелом состоянии. По сообщениям СМИ, у артистки рак мозга в последней стадии. Врачи прекратили ее лечение.

Любовь Полищук, Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский, Михаил Задорнов. Заворотнюк подвело увлечение омоложением стволовыми клетками, считает продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Гипотеза о том, что эта косметическая процедура может приводить к онкозаболеваниям, муссируется в СМИ уже не первый год — якобы к введению стволовых клеток прибегали многие скончавшиеся от рака знаменитости: Илья Олейников

Стволовые клетки — это незрелые (недифференцированные) клетки организма. Неизвестно, о каких именно инъекциях стволовых клеток говорил Разин, но в косметологии под этим названием обычно применяются всего лишь фибробласты, клетки соединительной ткани, играющие важную роль в заживлении ран.

Задача фибробластов — синтез компонентов внеклеточного матрикса: коллагена, эластина, гликопротеинов. Косметологи обещают, что такие «уколы красоты» запустят процессы регенерации в коже и позволят визуально помолодеть. Как правило, клетки получают из собственного биоматериала пациента.

В медицине же применяются именно клетки-предшественники, причем большинство связанных с лечением стволовыми клетками методов — экспериментальные.

Наиболее часто используются стволовые клетки костного мозга или крови, они применяются при лечении страдающих от рака, болезней крови и иммунной системы. В настоящее время проводятся клинические испытания для проверки безопасности и эффективности лечения слепоты, травм спинного мозга, болезней сердца, болезни Паркинсона и многих других заболеваний.

Маркетологи же не теряют времени зря. Сейчас можно встретить рекламу лечения стволовыми клетками практически всех недугов, включая болезнь Альцгеймера, ДЦП и аутизм. Если реклама или даже сам врач утверждают, что для лечения многих заболеваний достаточно стволовых клеток лишь одного типа, что клетки, полученные из одного органа можно использовать для лечения другого, ссылается на отзывы пациентов вместо клинических исследований или заявляет, что доказательств эффективности нет, но предлагает поучаствовать в экспериментальном лечении и заплатить за это — с большой вероятностью речь идет о мошенничестве.

Международное общество по исследованию стволовых клеток уже давно обеспокоено дорогостоящими и опасными процедурами, которые проводят нечистые на руку врачи, подвергая пациентов риску. В 2017 году три пожилые женщины окончательно ослепли, пытаясь вылечить макулодистрофию сетчатки в клинике, где им предложили инъекции стволовых клеток из их собственно жировой ткани. Вместо улучшения зрения они получили отслоение сетчатки — стволовые клетки разрослись на ней, а затем сократились, буквально вырвав ее из глазного яблока.

Опасность бездумного использования стволовых клеток подтверждают и российские ученые. Исследователи из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН провели эксперимент по выращиванию новых кровеносных сосудов у крыс и обнаружили: стволовые клетки при введении в ткани могут попадать в кровоток и лимфоток и выявляться как минимум в регионарных лимфоузлах (тех, что принимают лимфу от определенных тканей).

«Любая медицинская процедура имеет свои показания и противопоказания: при лечении заболеваний приходится смотреть, перевешивает ли положительный эффект отрицательные последствия.

Поэтому, когда человек пострадал от инсульта, ему будут вводить стволовые клетки, надеясь, что кровоток восстановится, а нежелательные сосуды если и появятся, то негативный эффект будет многократно перекрыт положительным действием. Для косметических целей использовать подобные препараты пока не стоит — результаты могут быть непредсказуемы», — отмечает Игорь Майбородин, главный научный сотрудник лаборатории стволовых клеток института.

Между тем, при грамотном применении терапия стволовыми клетками действительно может спасать жизни.

Так, китайские ученые с помощью мезенхимальных стволовых клеток костного мозга и кардиомиоцитов, полученных из плюрипотентных стволовых клеток, смогли восстановить сердце крысы после инфаркта — такая процедура может стать альтернативой трансплантации. Ранее эти типы стволовых клеток пробовали применять отдельно, но их совместное использование дало куда более впечатляющие результаты. Поврежденный миокард восстановился, образовались новые кровеносные сосуды, снизился риск аритмии.

«Мы считаем, что этот новаторский подход может использоваться для регенерации сердца, — говорит биолог Бан Кивон, один из авторов работы. — По тому же принципу метод может использоваться для восстановления других органов, включая мозг, печень и поджелудочную железу, в которых сосуществуют несколько типов стволовых клеток».

Сейчас лечение сердца стволовыми клетками проходит немецкий гонщик Михаэль Шумахер . В 2013 году он получил травму головы и оказался в коме. С последствиями он борется до сих пор.

Лечением Шумахера руководит французский кардиоторакальный хирург Филипп Менаше, специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Профессор Менаше вместе со своими коллегами давно работает над использованием стволовых клеток для восстановления поврежденных сердец. Стволовые клетки еще не дифференцированы, что означает, что они могут развиваться во многие различные типы клеток и тканей человеческого организма.

Менаше известен своими работами по введению стволовых клеток в поврежденные ткани сердца.

Он трансплантировал их шестерым пациентам, пережившим сердечные приступы. Клетки были запрограммированы на дальнейшее развитие в мышечную ткань или сосуды. Двое пациентов впоследствии умерли по причинам, не связанным с операцией. Аритмии у пациентов не было, хотя исследования на животных показывали риск ее возникновения.

Впрочем, определенные риски развития рака при терапии стволовыми клетками все же есть. Они связаны с усилением их активности, которая, с одной стороны, способна продлить работу органа, а с другой — потенциально способствовать образованию раковых клеток из-за накопления мутаций при делении. Однако многое зависит от метода терапии, возраста пациента и других факторов.