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Королеву обвинили в отсутствии вокальных данных 

Рамблер 54 минуты назад
Королеву обвинили в отсутствии вокальных данных
Фото: РИА Новости
Популярная певица сейчас активно анонсирует предстоящие выступления. В своем инстаграме она выложила видеозапись репетиции перед одним из будущих концертов.
Представлена композиция «Палочка-выручалочка» в новой обработке, Наташа поет вместе с коллегой. Как отметила в подписи к ролику сама звезда, выступление предполагается в «латиноамериканских ритмах».
«..готовим офигенный концерт для вас, мои любимые слушатели и поклонники! Первая репетиция, привыкаем друг к другу».
Тут же некоторые фолловеры набросились на певицу с критикой ее вокальных данных, — сообщают Дни.ру.
Некий комментатор попросту заявил, что у Королевой «нет голоса».
Певица за словом в карман не полезла.
«Прокурила-пропила, вы свой берегите, хотя зачем он вам? Вы и без него громко критикуете», — отшутилась Наташа.
Критику поддержали и другие подписчики.
«Ужас! Теперь понятно, почему под фонограмму поют!», «Фальшивите, мадам!»
Поклонники певицы встали на защиту любимой исполнительницы.
«Наташа — лучшая из лучших», «Первая репетиция и привыкание друг к другу прошли замечательно! А завидовать нехорошо» «Мне ну очень понравилось, и 90-е вспомнились…».
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