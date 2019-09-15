Королеву обвинили в отсутствии вокальных данных

Популярная певица сейчас активно анонсирует предстоящие выступления. В своем инстаграме она выложила видеозапись репетиции перед одним из будущих концертов.

Представлена композиция «Палочка-выручалочка» в новой обработке, Наташа поет вместе с коллегой. Как отметила в подписи к ролику сама звезда, выступление предполагается в «латиноамериканских ритмах».

«..готовим офигенный концерт для вас, мои любимые слушатели и поклонники! Первая репетиция, привыкаем друг к другу».

Тут же некоторые фолловеры набросились на певицу с критикой ее вокальных данных, — сообщают Дни.ру.

Некий комментатор попросту заявил, что у Королевой «нет голоса».

Певица за словом в карман не полезла.

«Прокурила-пропила, вы свой берегите, хотя зачем он вам? Вы и без него громко критикуете», — отшутилась Наташа.

Критику поддержали и другие подписчики.

«Ужас! Теперь понятно, почему под фонограмму поют!», «Фальшивите, мадам!»

Поклонники певицы встали на защиту любимой исполнительницы.