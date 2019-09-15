На Собчак написали в прокуратуру

На Собчак написали заявление в прокуратуру за оскорбление чувств верующих

Активисты «Национал-консервативного движения» (НКД) попросили генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить действия телеведущей Ксении Собчак на предмет оскорбления чувств верующих. Сторонников организации возмутили откровенные танцы на свадьбе журналистки.

В обращении к Чайке активисты НКД указали, что после венчания с режиссером Константином Богомоловым Собчак на глазах у присутствующих гостей станцевала для супруга «танец с откровенным издевательством над таинством исповеди». Позднее видеоролик со стриптизом разошелся по СМИ и соцсетям.

«Сцена, на которой происходило действие оскорбляющего характера, была имитирована под церковное помещение, а сама гражданка Собчак изображала из себя молящуюся в храме. После имитированной молитвы гражданка Собчак разделась до нижнего белья и изобразила эротический танец», — отметили члены организации в письме. Активисты полагают, что танец телеведущей может нанести «серьезный урон» репутации России, и просят принять меры в отношении Собчак.

Протоиерей Всеволод Чаплин на своей странице в Facebook обратил внимание на письмо активистов. Комментируя инициативу НКД, он назвал поступок Собчак «кощунственным обманом», поскольку журналистка, совершая таинство венчания, должна была искренне раскаяться в безнравственных поступках.

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября в Москве, напоминает «Ридус». К ЗАГСу молодожены прибыли на катафалке. Перед венчанием Богомолов и Собчак раскаялись в своих прошлых безнравственных поступках, уточняет телеканал 360.