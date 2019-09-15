Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Собчак написали заявление в прокуратуру за оскорбление чувств верующих 

Ura.Ru 20 минут назад
На Собчак написали в прокуратуру
Фото: РИА Новости
Активисты «Национал-консервативного движения» (НКД) попросили генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить действия телеведущей Ксении Собчак на предмет оскорбления чувств верующих. Сторонников организации возмутили откровенные танцы на свадьбе журналистки.
На свадьбе Собчак случился конфуз
В обращении к Чайке активисты НКД указали, что после венчания с режиссером Константином Богомоловым Собчак на глазах у присутствующих гостей станцевала для супруга «танец с откровенным издевательством над таинством исповеди». Позднее видеоролик со стриптизом разошелся по СМИ и соцсетям.
«Сцена, на которой происходило действие оскорбляющего характера, была имитирована под церковное помещение, а сама гражданка Собчак изображала из себя молящуюся в храме. После имитированной молитвы гражданка Собчак разделась до нижнего белья и изобразила эротический танец», — отметили члены организации в письме. Активисты полагают, что танец телеведущей может нанести «серьезный урон» репутации России, и просят принять меры в отношении Собчак.
Протоиерей Всеволод Чаплин на своей странице в Facebook обратил внимание на письмо активистов. Комментируя инициативу НКД, он назвал поступок Собчак «кощунственным обманом», поскольку журналистка, совершая таинство венчания, должна была искренне раскаяться в безнравственных поступках.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоялась 13 сентября в Москве, напоминает «Ридус». К ЗАГСу молодожены прибыли на катафалке. Перед венчанием Богомолов и Собчак раскаялись в своих прошлых безнравственных поступках, уточняет телеканал 360.
YouTube покоряет малобюджетная версия фильма о Гарри Поттере
Ura.Ru: последние новости
«Уральские пельмени» сделали подарок летчику-герою, посадившему самолет в поле «Уральские пельмени» сделали подарок летчику-герою, посадившему самолет в поле Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк Садальский опубликовал личную переписку с Заворотнюк Садальский опубликовал личную переписку с Заворотнюк
Комментарии10
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Киев решил «упростить жизнь» жителям Донбасса
Киев решил «упростить жизнь» жителям Донбасса154
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ138
Скоро здесь может начаться третья мировая
Скоро здесь может начаться третья мировая114
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти410
Видео
Украина нашла «лучший ответ» России
01:00
Украина нашла «лучший ответ» России
В мире Конфликты
Новый проект Киева угрожает России
01:00
Новый проект Киева угрожает России
В мире Украина
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
01:38
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
«Вне трэша»: Волочкова показала танец для свадьбы Собчак
01:10
«Вне трэша»: Волочкова показала танец для свадьбы Собчак
Шоу-бизнес
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
02:59
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
Ближний Восток В мире
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
00:36
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Шоу-бизнес
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
01:19
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
В мире Украина
Раскрыты подробности лечения Заворотнюк
01:38
Раскрыты подробности лечения Заворотнюк
Шоу-бизнес
Дочь Кобзона рассказала, как он умирал
01:55
Дочь Кобзона рассказала, как он умирал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение