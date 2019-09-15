На Собчак написали в прокуратуру

Генпрокуратуре предстоит разобраться с Ксенией Собчак, обвиненной в оскорблении чувств верующих. На телеведущую написали жалобу активисты «Национал-консервативного движения» (НКД). Их возмутили откровенные танцы на свадьбе журналистки с режиссером Константином Богомоловым. Видеоролик с танцем телеведущей был опубликован в Сети.

В заявлении на имя генпрокурора РФ Чайки, указано, что после венчания Собчак в одном исподнем станцевала для мужа сексуальный танец, который является «издевательством над таинством исповеди».

«Сцена, на которой происходило действие оскорбляющего характера, была имитирована под церковное помещение, а сама гражданка Собчак изображала из себя молящуюся в храме. После имитированной молитвы гражданка Собчак разделась до нижнего белья и изобразила эротический танец», — говорится в заявлении.

Активисты попросили генпрокуратуру принять меры в отношении телеведущей.

Свадьба Собчак и Богомолова состоялась 13 сентября в Москве. Молодые решили эпатировать публику и приехали к загсу на катафалке.