Пригожин шокировал подписчиков снимком у врача 

Несмотря на то, что в стоматологии разрабатывают все новые варианты лечения для улучшения комфорта пациентов, ходить к «зубному» боятся почти все.
Наверное, отчасти потому, что людям вспомнились свои личные неприятные впечатления от посещения кабинета доктора, столько негатива вызвал у подписчиков снимок Иосифа Пригожина, выложенный им в инстаграме.
Продюсер выглядит вполне бодрячком, хотя на фотографии запечатлен довольно жуткий момент: врач с силой вонзает иглу шприца с обезболивающим в десну продюсера, игла гнется.
«Нюх как у собаки, г
аз как у орла, а зубы как у кого? Какие будут варианты?» — обратился к читателям Пригожин.
Но фолловеры шутку не приняли.
«Зачем это все выставлять, странно очень», «..а съёмки из кабинета проктолога будут?», — раскритиковали они «медицинский» сюжет.
«Всю жизнь мечтал о голливудской улыбке», — смягчил накал страстей продюсер.
«Люди! Очнитесь! Это просто фото, чего вы пишете? Люли в инстаграмм прыщи свои выкладывают, а тут просто красивые зубы! Будьте добрее», — подоспела группа поддержки.