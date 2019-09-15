Пригожин шокировал подписчиков снимком у врача

Несмотря на то, что в стоматологии разрабатывают все новые варианты лечения для улучшения комфорта пациентов, ходить к «зубному» боятся почти все.

Наверное, отчасти потому, что людям вспомнились свои личные неприятные впечатления от посещения кабинета доктора, столько негатива вызвал у подписчиков снимок Иосифа Пригожина , выложенный им в инстаграме.

Продюсер выглядит вполне бодрячком, хотя на фотографии запечатлен довольно жуткий момент: врач с силой вонзает иглу шприца с обезболивающим в десну продюсера, игла гнется.

«Нюх как у собаки, г

аз как у орла, а зубы как у кого? Какие будут варианты?» — обратился к читателям Пригожин.

Но фолловеры шутку не приняли.

«Зачем это все выставлять, странно очень», «..а съёмки из кабинета проктолога будут?», — раскритиковали они «медицинский» сюжет. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 14 Сен 2019 в 1:59 PDT

«Всю жизнь мечтал о голливудской улыбке», — смягчил накал страстей продюсер.