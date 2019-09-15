Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ

Эксперт по заболеваниям головного мозга исключил возможность того, что актрису Анастасию Заворотнюк отключили от интенсивной терапии. Об этом сообщает КП

«Говорить, что врачи кого-то отключили от интенсивной терапии, в корне неверно. По нашему законодательству медики просто не имеют права этого делать, за пациента борются до конца», — заявил нейрохирург Вячеслав Рак, сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Склифосовского.

По словам специалиста, на последних стадиях у больного возникает состояние, когда лекарства уже не помогают. Тогда врачи дают максимальную дозировку и ждут, сколько продержится пациент за счет собственных сил. Больной находится без сознания, у него нарушена работа жизненно-важных органов, сердца и легких.

Но в реанимации таких пациентов поддерживают до последнего. Иногда после кризиса человеку становится лучше, но это происходит редко.

По данным СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк введена в искусственную кому. У артистки обнаружили опухоль головного мозга — глиобластому. В ночь на воскресенье появилась информация, что мать и супруг актрисы срочно прибыли к ней в больницу.