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Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Эксперт по заболеваниям головного мозга исключил возможность того, что актрису Анастасию Заворотнюк отключили от интенсивной терапии. Об этом сообщает КП.
«Говорить, что врачи кого-то отключили от интенсивной терапии, в корне неверно. По нашему законодательству медики просто не имеют права этого делать, за пациента борются до конца», — заявил нейрохирург Вячеслав Рак, сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Склифосовского.
По словам специалиста, на последних стадиях у больного возникает состояние, когда лекарства уже не помогают. Тогда врачи дают максимальную дозировку и ждут, сколько продержится пациент за счет собственных сил. Больной находится без сознания, у него нарушена работа жизненно-важных органов, сердца и легких.
Но в реанимации таких пациентов поддерживают до последнего. Иногда после кризиса человеку становится лучше, но это происходит редко.
По данным СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк введена в искусственную кому. У артистки обнаружили опухоль головного мозга — глиобластому. В ночь на воскресенье появилась информация, что мать и супруг актрисы срочно прибыли к ней в больницу.
Комментарии161
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Вячеслав Рак
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