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«Уральские пельмени» сделали подарок летчику-герою, посадившему самолет в поле 

Ura.Ru + ещё 1 20 минут назад
«Уральские пельмени» сделали подарок летчику Юсупову
Фото: URA.RU
Артисты шоу «Уральские пельмени» поздравили с днем рождения летчика Дамира Юсупова, посадившего самолет с отказавшими двигателями в кукурузном поле. В качестве подарка во время выступления в Екатеринбурге юмористы вместе со зрителями записали обращение к пилоту.
Видео с концерта опубликовал на своей странице в Instagram артист «Пельменей» Сергей Исаев. Он обратился к Юсупову со сцены в присутствии полного зала людей.
«Дорогой Дамир, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе всего самого хорошего, здоровья, благополучия, удачи и хотим, чтобы сегодня за твоим праздничным столом был не только салат из кукурузы…, но и оливье, крабовый и все, что ты любишь», — пошутил Исаев.
После этого юморист обратился к присутствующим и жестом скомандовал, чтобы они начали скандировать поздравление. «Поздравляем!» — трижды прокричали зрители и шумно поаплодировали Юсупову.
Летчик Дамир Юсупов 15 августа посадил самолет А-321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле спустя 15 минут после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский. У лайнера отказали двигатели из-за попавших в них птиц. На борту, как напоминает RT, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они остались живы. Позднее о подвиге экипажа A-321 предложили снять фильм, передает телеканал 360.
Премьера нового шоу «Уральских пельменей» прошла в Екатеринбурге вечером 13 сентября. Зрители сообщили «URA.RU», что раскол в юмористическом коллективе стал еще сильнее — артисты Андрей Рожков и Вячеслав Мясников выступали отдельно от коллег, а Юлия Михалкова и вовсе не участвовала в шоу.
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Шоу-бизнес , Общество , Андрей Рожков , Сергей Исаев , Вячеслав Мясников , Уральские авиалинии , Телеканал "360° Подмосковье"
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