«Уральские пельмени» сделали подарок летчику Юсупову

«Уральские пельмени» сделали подарок летчику-герою, посадившему самолет в поле

Артисты шоу «Уральские пельмени» поздравили с днем рождения летчика Дамира Юсупова, посадившего самолет с отказавшими двигателями в кукурузном поле. В качестве подарка во время выступления в Екатеринбурге юмористы вместе со зрителями записали обращение к пилоту.

Видео с концерта опубликовал на своей странице в Instagram артист «Пельменей» Сергей Исаев . Он обратился к Юсупову со сцены в присутствии полного зала людей.

«Дорогой Дамир, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе всего самого хорошего, здоровья, благополучия, удачи и хотим, чтобы сегодня за твоим праздничным столом был не только салат из кукурузы…, но и оливье, крабовый и все, что ты любишь», — пошутил Исаев.

После этого юморист обратился к присутствующим и жестом скомандовал, чтобы они начали скандировать поздравление. «Поздравляем!» — трижды прокричали зрители и шумно поаплодировали Юсупову.

Летчик Дамир Юсупов 15 августа посадил самолет А-321 « Уральских авиалиний » в кукурузном поле спустя 15 минут после вылета из подмосковного аэропорта Жуковский. У лайнера отказали двигатели из-за попавших в них птиц. На борту, как напоминает RT, находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они остались живы. Позднее о подвиге экипажа A-321 предложили снять фильм, передает телеканал 360.