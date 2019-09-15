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Рудковская сообщила, что в восторге от свадьбы Собчак 

Рамблер 1 час назад
Рудковская в восторге от свадьбы Собчак
Фото: РИА Новости
В сети было появились слухи о том, что Рудковская уехала со свадьбы Собчак и Богомолова чем-то недовольной.
Основанием для этого послужили якобы поспешный отьезд известного продюсера со свадьбы и недовольное выражение ее лица.
Яна Рудковская опровергла эту информацию, опубликовав восторженный пост в своем инстаграме.
«Свадебная статистика рвёт! Люблю когда рушатся стереотипы и цвета церемонии и украшения зала не традиционно белого цвета! У Ксюши украсили зал в красно-чёрной гамме, а я выбрала платье цвета спелой вишни «А-Ля Жозефина» style», — написала она.
Однако фолловеры обозначили границу между нарядом самой Рудковской и общим впечатлением от свадьбы.
Воздушное платье Рудковской похвалили:
«Очень идёт Вам это платье! Фея!», «Очень шикарно!»
А вот об эпатажном торжестве отозвались негативно:
«Похоже на бал вампиров», «Ужасные цвета, пошлая свадьба».
Одиночество в мегаполисе
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская
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