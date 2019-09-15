Рудковская в восторге от свадьбы Собчак

Рудковская сообщила, что в восторге от свадьбы Собчак

В сети было появились слухи о том, что Рудковская уехала со свадьбы Собчак и Богомолова чем-то недовольной.

Основанием для этого послужили якобы поспешный отьезд известного продюсера со свадьбы и недовольное выражение ее лица.

Яна Рудковская опровергла эту информацию, опубликовав восторженный пост в своем инстаграме.

«Свадебная статистика рвёт! Люблю когда рушатся стереотипы и цвета церемонии и украшения зала не традиционно белого цвета! У Ксюши украсили зал в красно-чёрной гамме, а я выбрала платье цвета спелой вишни «А-Ля Жозефина» style», — написала она.

Однако фолловеры обозначили границу между нарядом самой Рудковской и общим впечатлением от свадьбы.

Воздушное платье Рудковской похвалили:

«Очень идёт Вам это платье! Фея!», «Очень шикарно!»

А вот об эпатажном торжестве отозвались негативно: