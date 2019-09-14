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Дочь Кобзона рассказала, как он умирал 

Ura.Ru + ещё 2 1 час назад
Дочь певца Иосифа Кобзона Наталья Рапопорт-Кобзон рассказала о последних днях жизни своего отца. По ее словам, артист умирал тяжело и долго.
Год спустя: чем заняты родные Кобзона
«Все знали, что у него онкологическое заболевание, и, к сожалению, болезнь в итоге взяла свое», — рассказала Наталья Рапопорт-Кобзон изданию «Дни.ру». По ее словам, особенно больно семье Иосифа Кобзона было в то время, когда им звонили журналисты и «сыпали соль на рану». Сейчас семья исполнителя занимается сохранением памяти артиста и работает над книгой воспоминаний о нем.
Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в 80-летнем возрасте. В его день рождения, 11 сентября, на сцене Кремлевского дворца состоялся концерт-посвящение артисту, пишет агентство Nation News.
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Шоу-бизнес , Видео , Иосиф Кобзон
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