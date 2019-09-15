Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учитель Заворотнюк увидел добрый знак на фоне слухов о ее болезни 

Teleprogramma.pro + ещё 58 47 минут назад
Учитель Заворотнюк высказался насчет ее болезни
Фото: globallookpress.com
Новостями об опухоли головного мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк уже сутки пестрят ленты информационных агентств. Между тем, ни близкие, ни, тем более, родные и лечащие врачи до сих пор не проронили ни слова.
Актер Авангард Леонтьев, у которого училась будущая звезда сериала «Моя прекрасная няня», отмечает, что обзвоном всех, на чьи слова можно было бы положиться при получении такой информации, он занимается последние сутки. И никто из этих людей ничего не знает не то, чтобы о страшном раке головного мозга, но и вообще о болезни Анастасии, пишет кр.ru.
«И знаете, я думаю, это добрый знак. Если было бы что-то серьезное, эти люди наверняка были бы в курсе. Скорее всего, все не так серьезно, как пишут. Шансы есть», — уверен актер.
Напомним, ранее портал Teleprogramm.prо рассказывал о подробностях неизлечимой болезни, которая может уже в ближайшие дни унести жизнь Анастасии Заворотнюк, которая находится медикаментозной коме частично парализованная.
Кроме того, продюсер Андрей Разин рассказал о том, что семья актрисы уже готовится к уходу звезды из жизни. На этом фоне звезды на своих страницах в Instagram пытаются поддержать и приободрить звезду.
YouTube покоряет малобюджетная версия фильма о Гарри Поттере
Teleprogramma.pro: последние новости
Личная жизнь Анастасии Заворотнюк: четыре громких романа и искреннее счастье Личная жизнь Анастасии Заворотнюк: четыре громких романа и искреннее счастье «Катафалк обошел стороной»: Виторган зажигательно станцевал на банкете «Катафалк обошел стороной»: Виторган зажигательно станцевал на банкете Пригожин поддержал инициативу Минкульта о воспитании детей на The Beatles Пригожин поддержал инициативу Минкульта о воспитании детей на The Beatles
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ46
Скоро здесь может начаться третья мировая
Скоро здесь может начаться третья мировая15
«Кто такой Ургант вообще, тоже мне авторитет»
«Кто такой Ургант вообще, тоже мне авторитет»21
Бориса Джонсона превратили в Халка
Бориса Джонсона превратили в Халка1
Виторган зажег после свадьбы Собчак
Виторган зажег после свадьбы Собчак3
Видео
Украина нашла «лучший ответ» России
01:00
Украина нашла «лучший ответ» России
В мире Конфликты
Новый проект Киева угрожает России
01:00
Новый проект Киева угрожает России
В мире Украина
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
01:38
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
«Вне трэша»: Волочкова показала танец для свадьбы Собчак
01:10
«Вне трэша»: Волочкова показала танец для свадьбы Собчак
Шоу-бизнес
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
02:59
Удар в сердце: Саудовская Аравия лишилась половины нефти
Ближний Восток В мире
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
00:36
Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк
Шоу-бизнес
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
01:19
Глава МИД Украины выступил против минских соглашений
В мире Украина
Раскрыты подробности лечения Заворотнюк
01:38
Раскрыты подробности лечения Заворотнюк
Шоу-бизнес
Дочь Кобзона рассказала, как он умирал
01:55
Дочь Кобзона рассказала, как он умирал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение