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Собчак сбила Бузову с ног свадебным букетом 

Газета.Ru 22 минуты назад
Собчак сбила Бузову с ног свадебным букетом
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак, которая вышла замуж 13 сентября за режиссера Константина Богомолова, бросила свадебный букет в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Как отмечается, ведущий шоу установил в студии картонные фигурки разных российских знаменитостей. Среди них была телеведущая и певица Ольга Бузова, зампред комитета по международным делам Госдумы Наталья Поклонская, певица Ольга Серябкина, модель Ирина Шейк и другие.
Собчак взяла в руки букет и кинула его с такой силой, что сбила картонную Бузову с ног. Эта ситуация заставила молодоженов и ведущего рассмеяться.
Ранее Собчак и Богомолов рассказали детали о своей свадьбе и первой встрече.
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