Собчак сбила Бузову с ног свадебным букетом

Телеведущая Ксения Собчак , которая вышла замуж 13 сентября за режиссера Константина Богомолова , бросила свадебный букет в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Собчак взяла в руки букет и кинула его с такой силой, что сбила картонную Бузову с ног. Эта ситуация заставила молодоженов и ведущего рассмеяться.

Ранее Собчак и Богомолов рассказали детали о своей свадьбе и первой встрече.