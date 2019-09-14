Собчак сбила Бузову с ног свадебным букетом 

Телеведущая Ксения Собчак, которая вышла замуж 13 сентября за режиссера Константина Богомолова, бросила свадебный букет в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Как отмечается, ведущий шоу установил в студии картонные фигурки разных российских знаменитостей. Среди них была телеведущая и певица Ольга Бузова, зампред комитета по международным делам Госдумы Наталья Поклонская, певица Ольга Серябкина, модель Ирина Шейк и другие.
Собчак взяла в руки букет и кинула его с такой силой, что сбила картонную Бузову с ног. Эта ситуация заставила молодоженов и ведущего рассмеяться.
Ранее Собчак и Богомолов рассказали детали о своей свадьбе и первой встрече.