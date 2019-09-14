Звезду «Отчаянных домохозяек» приговорили к тюрьме

В США актрису Хаффман приговорили к 14 дням тюрьмы за взятку за поступление дочери в вуз

Суд в Бостоне (штат Массачусетс) приговорил в пятницу актрису Фелисити Хаффман (сериал "Отчаянные домохозяйки", 2004-2012) к тюремному заключению продолжительностью 14 дней за дачу взятки при поступлении ее дочери в вуз. Об этом сообщил телеканал CNN.

Суд также обязал Хаффман выплатить штраф в размере $30 тыс. Согласно приговору, ей предстоят общественные работы продолжительностью 250 часов. В течение года она будет находиться под особым надзором властей. Приехать в тюрьму актриса должна 25 октября.

Хаффман в мае признала вину в сговоре с целью мошенничества. Представители прокуратуры перед внесением наказания рекомендовали приговорить актрису к тюремному заключению продолжительностью не менее месяца и штрафу в размере $20 тыс.

Хаффман и ее супруг, по данным прокуратуры, за $15 тыс. фактически гарантировали поступление их дочери в вуз, а потраченные на взятку деньги оформили в своей налоговой декларации как пожертвование на благотворительные цели.