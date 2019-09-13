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Матильда Шнурова расплакалась на свадьбе Собчак 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Матильда Шнурова расплакалась на свадьбе Собчак
Фото: Instagram
Бывшая супруга Сергей Шнурова призналась, что поверила в любовь, увидев молодоженов.
Поздравить Ксению Собчак и Константина Богомолова в Музей Москвы приехали их друзья. И не только близкие. Всего на банкете собралось больше 300 человек.
Специально из Санкт-Петербурга прилетела и близкая подруга невесты — ресторатор Матильда Шнурова. Экс-спутница лидера «Ленинграда» не стала шутить про необычную церемонию, а трогательно и искренне поздравила подругу. Когда же Ксения и Константин закружились в танце, гостья расплакалась.
«Здесь все сегодня плачут от избытка эмоций. Глядя на вас, невозможно не верить в то самое чувство, ради которого стоить жить и ждать», — поздравила новобрачных экс-жена Шнура.
Любопытно, что накануне свадьбы в интервью Tatler Ксения все же объяснила выбор необычной церемонии. Девушка назвала обычные свадьбы чересчур «скучными и правильными». И решила, что этот день должен запомниться. Богомолов же не только поддержал, но и стал режиссером собственного торжества.
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Шоу-бизнес , Матильда Шнурова , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Москва , Санкт-Петербург
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