Волочкова объяснила отказ выступать на свадьбе Собчак

Анастасия Волочкова в интервью «Комсомольской правде» пояснила, почему отказалась идти на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова и выступать у них на торжестве в качестве балерины. По словам танцовщиц, она не захотела участвовать в вакханалии.

По словам Волочкова приглашение на торжество от звёздной пары она получила за неделю до бракосочетания. При этом первой ей позвонила Собчак и попросила «открыть свадьбу» танцем умирающего лебедя. Пока балерина выясняла какие условия будут созданы для её номера, концепция выступления изменилась. Танцовщице позвонил Богомолов и попросил Волочкову выйти на сцену после первого поцелуя молодожёнов, сделав это «смешно».

Балерина заподозрила неладное. Она уверяет, что к отказу её подтолкнули слова дочери, которая попросила маму «хоть один раз поступить по-умному». Окончательное решение не ходить на свадьбу к Собчак и Богомоловым к Волочковой пришло после того, как она узнала, что торжество полностью оплачивается бартером за пиар.

«Просто я не хочу, чтобы моим именем вновь воспользовалась ради выгоды финансовой и пиара та, кто постоянно устраивает скандалы, ведёт себя дико и бесстыже, пользуясь моей доверчивостью и человечностью, потеряв собственную совесть», — заявила балерина.

Волочкова назвала торжество звёздной пары «вакханалией» и «шоу», в котором не пожелала принимать участия. При этом танцовщица призналась, что её свадьба тоже была шоу, но «грациозное и интеллигентное».