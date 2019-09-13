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Избивший DJ Smash продюсер добивается УДО 

Рамблер 29 минут назад
Избивший DJ Smash продюсер добивается УДО
Фото: 59.ru
Продюсер Сергей Ванкевич, избивший DJ Smash, добивается условно-досрочного освобождения, пишет «Коммерсант».
В начале 2018 года Ванкевич и бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев избили в клубе «Дом культуры» в Перми Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash.
Летом того же года суд признал их в этом виновными и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Продюсер отбывает свое наказание в колонии №8 в Соликамске.
Не так давно Ванкевич ходатайствовал об условно-досрочном освобождении. Соликамский городской суд отказал ему. На днях продюсер обжаловал решение в Пермском краевом суде. На данный момент известно имя судьи, которая будет рассматривать апелляцию, Наталья Патракова, но не дата заседания.
Ванкевич был признан виновным в том, что несколько раз ударил Ширмана ногой по лицу, а Телепнев — два раза кулаком по лицу и несколько раз по нему же ногой. В результате их действий диджей получил ряд повреждений, в том числе черепно-мозговую травму и перелом челюсти.
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Шоу-бизнес , Андрей Ширман , Александр Телепнев , Пермский Край
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