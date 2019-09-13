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Сергей Жуков растрогался поступком сына 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Сергей Жуков растрогался поступком сына
Фото: teleprogramma.pro
Певец рассказал, как его дети относятся к деньгам.
Певец и композитор Сергей Жуков в последние годы занимается вместе со своей супругой Региной Бурд семейно кондитерской. Родителям помогают трое детей: десятилетняя Ника, девятилетний Энджел и четырехлетний Мирон.
Солист группы «Руки вверх» с гордостью рассказал об этом в интервью Регине Тодоренко и Владу Топалову в рамках программы «Пятница с Региной», которая выходит на YouTube. Сергей заметил, что его дети не приучены получать деньги просто так, они их зарабатывают.
Его супруга подтвердила, что Энджел помогает собирать коробки в кондитерской. Сумма которую он потом получает зависит от того, сколько упаковок он успевает собрать за определенное время. А дочь Ника больше любит помогать лепить сладкие фигурки.
«Во-первых, это нужно, всем детям в наше время прививать понимание, что деньги — это труд. Они не берутся у папы в кармане в заднем и не воруются, и не просто берутся со стола», — пояснил свои методы воспитания Жуков.
Сергей Жуков с женой и детьми/фото: instagram.com/sezhukov
Он также поделился случаем с Энджелом, который растрогал его до слез. По его словам, они вдвоем были в магазине и мальчик попросил отца занять ему денег.
«Он в магазине говорит: «Папа, могу я у тебя попросить, пожалуйста, я хочу Нике купить подарок. Но у меня деньги в копилке дома. Можешь сейчас дать, я куплю». Он дома отдает мне эти деньги, а я должен их взять. Я беру, понимаю, он копил себе», — рассказал артист.
Мужчина буквально расплакался, настолько сильными были эмоции: гордость за сына и желание пожалеть его. Но певец все же взял деньги, а потом дал Энджелу подработку, чтобы он побыстрее снова мог наполнить копилку.
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Шоу-бизнес , Регина Бурд , Влад Топалов , Сергей Жуков , Регина Тодоренко
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