Сергей Жуков растрогался поступком сына

Певец рассказал, как его дети относятся к деньгам.

Певец и композитор Сергей Жуков в последние годы занимается вместе со своей супругой Региной Бурд семейно кондитерской. Родителям помогают трое детей: десятилетняя Ника, девятилетний Энджел и четырехлетний Мирон.

Его супруга подтвердила, что Энджел помогает собирать коробки в кондитерской. Сумма которую он потом получает зависит от того, сколько упаковок он успевает собрать за определенное время. А дочь Ника больше любит помогать лепить сладкие фигурки.

«Во-первых, это нужно, всем детям в наше время прививать понимание, что деньги — это труд. Они не берутся у папы в кармане в заднем и не воруются, и не просто берутся со стола», — пояснил свои методы воспитания Жуков.

Сергей Жуков с женой и детьми/фото: instagram.com/sezhukov

Он также поделился случаем с Энджелом, который растрогал его до слез. По его словам, они вдвоем были в магазине и мальчик попросил отца занять ему денег.

«Он в магазине говорит: «Папа, могу я у тебя попросить, пожалуйста, я хочу Нике купить подарок. Но у меня деньги в копилке дома. Можешь сейчас дать, я куплю». Он дома отдает мне эти деньги, а я должен их взять. Я беру, понимаю, он копил себе», — рассказал артист.

Мужчина буквально расплакался, настолько сильными были эмоции: гордость за сына и желание пожалеть его. Но певец все же взял деньги, а потом дал Энджелу подработку, чтобы он побыстрее снова мог наполнить копилку.