«Она как ребенок»: Киркоров высказался о свадьбе Собчак

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, сообщает РЕН.
Отмечается, что артист исполнил песню "Снег", под которую молодожены танцевали первый танец.
Он отметил, что молодые выглядят счастливыми, улыбаются.
"Ксения как ребенок была. Как я ее помню в ее 12 лет. А Константина я знаю недавно, но, по моему, это любовь", — заявил Киркоров.
Он отметил, что первый танец был красивым, он сам волновался во время исполнения песни. Букет пока не бросали, отметил певец.
"Думаю, достанется [Светлане] Лободе", — предположил Киркоров.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.