«Она как ребенок»: Киркоров высказался о свадьбе Собчак

«Она как ребенок»: Киркоров о свадьбе Собчак и Богомолова

Отмечается, что артист исполнил песню "Снег", под которую молодожены танцевали первый танец.

Он отметил, что молодые выглядят счастливыми, улыбаются.

"Ксения как ребенок была. Как я ее помню в ее 12 лет. А Константина я знаю недавно, но, по моему, это любовь", — заявил Киркоров.

Он отметил, что первый танец был красивым, он сам волновался во время исполнения песни. Букет пока не бросали, отметил певец.

"Думаю, достанется [Светлане] Лободе", — предположил Киркоров.