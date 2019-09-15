«Она как ребенок»: Киркоров высказался о свадьбе Собчак

«Обезьяна и орел»: Шнуров спел в честь Собчак и Богомолова

«Она макака по знаку зодиака, да и без знака она макака», — спел артист во время своего выступления в Ростове-на-Дону, — сообщает Vokrug.tv.

Ранее Сергей и Ксения были в хороших отношения. Собчак дружила с Матильдой, его бывшей супругой.

Но после того как Шнуров ушел к Ольге Абрамовой , дружбе пришел конец. Собчак встала на сторону подруги, и негативно высказывалась и о певце и о его новой пассии.

Звезды — публичные люди, и ссорятся тоже публично. Шнуров и Собчак писали друг другу в инстаграммах издевательские стишки. Ксения даже вызывала экс-приятеля на баттл.

Потом конфликт несколько затих, но недобрые чувства друг к другу у его участников остались.

И вот — новый выпад со стороны эпатажного музыканта.