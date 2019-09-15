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«Обезьяна и орел»: Шнуров спел в честь Собчак и Богомолова 

Рамблер + ещё 77 55 минут назад
«Она как ребенок»: Киркоров высказался о свадьбе Собчак
Фото: Рамблер
Сергей Шнуров поздравил Ксению Собчак и Константина Богомолова песней «Обезьяна и орёл».
«Она макака по знаку зодиака, да и без знака она макака», — спел артист во время своего выступления в Ростове-на-Дону, — сообщает Vokrug.tv.
Ранее Сергей и Ксения были в хороших отношения. Собчак дружила с Матильдой, его бывшей супругой.
Но после того как Шнуров ушел к Ольге Абрамовой, дружбе пришел конец. Собчак встала на сторону подруги, и негативно высказывалась и о певце и о его новой пассии.
Звезды — публичные люди, и ссорятся тоже публично. Шнуров и Собчак писали друг другу в инстаграммах издевательские стишки. Ксения даже вызывала экс-приятеля на баттл.
Потом конфликт несколько затих, но недобрые чувства друг к другу у его участников остались.
И вот — новый выпад со стороны эпатажного музыканта.
Одиночество в мегаполисе
Шоу-бизнес , Ольга Абрамова , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Сергей Шнуров
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