«Она как ребенок»: Киркоров высказался о свадьбе Собчак

Сергей Шнуров поздравил Ксению Собчак и Константина Богомолова песней «Обезьяна и орёл».
«Она макака по знаку зодиака, да и без знака она макака», — спел артист во время своего выступления в Ростове-на-Дону, — сообщает Vokrug.tv.
Ранее Сергей и Ксения были в хороших отношения. Собчак дружила с Матильдой, его бывшей супругой.
Но после того как Шнуров ушел к Ольге Абрамовой, дружбе пришел конец. Собчак встала на сторону подруги, и негативно высказывалась и о певце и о его новой пассии.
Звезды — публичные люди, и ссорятся тоже публично. Шнуров и Собчак писали друг другу в инстаграммах издевательские стишки. Ксения даже вызывала экс-приятеля на баттл.
Потом конфликт несколько затих, но недобрые чувства друг к другу у его участников остались.
И вот — новый выпад со стороны эпатажного музыканта.