Названы первые симптомы болезни Фриске и Заворотнюк

Автор статьи напоминает, что в обоих случаях смертельная болезнь у звёзд была диагностирована после родов. Эксперты подчёркивают, что опухоли разного характер часто развиваются во время беременности.

«Сама беременность не провоцирует появление новых опухолей. Если у женщины есть маленькая опухоль, которая себя ещё не проявила, то беременность провоцирует её бурный рост», — приводит издание слова специалиста.

По его словам, рост опухоли мозга сопровождают неврологические «звоночки»: головная боль, слабость конечностей, судороги, головокружение, двигательные и речевые нарушения, затруднённое глотание, ухудшение зрения и слуха, эпилептические припадки.

Медики подчёркивают, что при выявлении симптомов необходимо в первую очередь обратиться к неврологу, который при необходимости назначит дальнейшее исследование.