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Названы первые симптомы болезни Фриске и Заворотнюк 

Рамблер 7 минут назад
Названы первые симптомы болезни Фриске и Заворотнюк
Фото: Рамблер
Эксперты рассказали журналистам Life.ru, какие симптомы сопровождают смертельное заболевание, которое было диагностировано у Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк, — рак мозга.
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Автор статьи напоминает, что в обоих случаях смертельная болезнь у звёзд была диагностирована после родов. Эксперты подчёркивают, что опухоли разного характер часто развиваются во время беременности.
«Сама беременность не провоцирует появление новых опухолей. Если у женщины есть маленькая опухоль, которая себя ещё не проявила, то беременность провоцирует её бурный рост», — приводит издание слова специалиста.
По его словам, рост опухоли мозга сопровождают неврологические «звоночки»: головная боль, слабость конечностей, судороги, головокружение, двигательные и речевые нарушения, затруднённое глотание, ухудшение зрения и слуха, эпилептические припадки.
Медики подчёркивают, что при выявлении симптомов необходимо в первую очередь обратиться к неврологу, который при необходимости назначит дальнейшее исследование.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске
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