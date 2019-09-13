Собчак вышла замуж с ценником на туфлях

Телеведущая не заметила их на подошве. Подобный конфуз произошел однажды с Меган Маркл — она не обратила внимания на торчавшую из-под платья бирку.

Ксения Собчак появилась на собственной свадьбе с ценником на туфлях. Очевидно это стало после того, как в Сети появились снимки с торжества телеведущей и режиссера. На опубликованном кадре видно, как супруги лежат в специально оборудованном для памятного дня катафалке, а на подошве лодочек красуется белая наклейка с ценой.

В социальных сетях, впрочем, иронично предположили, что на подошве прикреплен не ценник, а номерок, которым обычно помечают театральные костюмы. Разглядеть, сколько же стоит торжественная обувь, поклонники и хейтеры не смогли.

Тем временем, стал известен список вещей, которые Собчак и Богомолов хотели бы получить в подарок. Так, Ксения пожелала пуфик почти за 2 миллиона рублей и софу за 800 тысяч. Из бюджетных подарков в райдере значатся: набор из 6 ножей для мяса в деревянном коробе за 60 тысяч, рыбная вилка за 24 тысяч рублей и сервировочная ложка за 74 тысячи. Гостям придется раскошелиться.