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Собчак вышла замуж с ценником на туфлях 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Собчак вышла замуж с ценником на туфлях
Фото: Instagram
Телеведущая не заметила их на подошве. Подобный конфуз произошел однажды с Меган Маркл — она не обратила внимания на торчавшую из-под платья бирку.
Ксения Собчак появилась на собственной свадьбе с ценником на туфлях. Очевидно это стало после того, как в Сети появились снимки с торжества телеведущей и режиссера. На опубликованном кадре видно, как супруги лежат в специально оборудованном для памятного дня катафалке, а на подошве лодочек красуется белая наклейка с ценой.
В социальных сетях, впрочем, иронично предположили, что на подошве прикреплен не ценник, а номерок, которым обычно помечают театральные костюмы. Разглядеть, сколько же стоит торжественная обувь, поклонники и хейтеры не смогли.
Тем временем, стал известен список вещей, которые Собчак и Богомолов хотели бы получить в подарок. Так, Ксения пожелала пуфик почти за 2 миллиона рублей и софу за 800 тысяч. Из бюджетных подарков в райдере значатся: набор из 6 ножей для мяса в деревянном коробе за 60 тысяч, рыбная вилка за 24 тысяч рублей и сервировочная ложка за 74 тысячи. Гостям придется раскошелиться.
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Комментарии5
Шоу-бизнес , Вячеслав Прокофьев , Ксения Собчак , ИТАР-ТАСС
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