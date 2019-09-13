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Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк 

RT на русском 1 час назад
Пригожин прокомментировал болезнь Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал RT сообщения о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк в тяжёлом состоянии.
«Мне бы не хотелось в это верить, но, если это правда, мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы её очень любим», — сказал он.
Ранее СМИ писали, что Заворотнюк была доставлена в больницу, где в настоящее время находится в тяжёлом состоянии.
Стас Христов, концертный директор актрисы, комментируя эту информацию, рассказал, что получил от Заворотнюк сообщение в ответ на публикации: «Бред. Отстань».
В августе Христов, комментируя слухи о проблемах со здоровьем Заворотнюк, сказал, что актриса здорова.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Иосиф Пригожин
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