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Сергей Лазарев разозлился на журналистов 

Вечерняя Москва + ещё 5 1 час назад
«Чтоб у вас язык отсох и отвалился»
Фото: Instagram
Российский певец Сергей Лазарев узнал от звонивших ему друзей и родственников о новостях в СМИ. Заголовок одного из интернет-ресурсов звучал так: «Уснувший за рулем Лазарев разбился в ДТП». Близкие думали о самом страшном. Певец сильно разозлился на журналистов, которые написали такую недостоверную информацию.
— Чтоб у вас язык отсох и отвалился за такие заголовки! — возмутился Сергей Лазарев.
История эта выросла из его собственных слов. В одном из интервью сам артист рассказал, как возвращался с гастролей и уснул за рулем. В этот момент он ждал зеленого сигнала светофора, а нога была на тормозе. На скорости пять километров он покатился вперед и толкнул впереди стоящий автомобиль. Певец тогда не пострадал, и машину не повредил, сообщает издание «7дней».
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев
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