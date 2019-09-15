Сергей Лазарев разозлился на журналистов

Российский певец Сергей Лазарев узнал от звонивших ему друзей и родственников о новостях в СМИ. Заголовок одного из интернет-ресурсов звучал так: «Уснувший за рулем Лазарев разбился в ДТП». Близкие думали о самом страшном. Певец сильно разозлился на журналистов, которые написали такую недостоверную информацию.

— Чтоб у вас язык отсох и отвалился за такие заголовки! — возмутился Сергей Лазарев.

История эта выросла из его собственных слов. В одном из интервью сам артист рассказал, как возвращался с гастролей и уснул за рулем. В этот момент он ждал зеленого сигнала светофора, а нога была на тормозе. На скорости пять километров он покатился вперед и толкнул впереди стоящий автомобиль. Певец тогда не пострадал, и машину не повредил, сообщает издание «7дней».