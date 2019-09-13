Голая Успенская «спаслась» в душе

Голая Любовь Успенская «спаслась» в душе

65-летняя Любовь Успенская сейчас находится в Майями. Она готовится дать концерты и делится с поклонниками интригующими фото

Поп-исполнительница обладает потрясающей фигурой. Она не упускает возможности это продемонстрировать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 13 Сен 2019 в 6:21 PDT Артистка пожаловалась на погоду в Майями. По словам Успенской, никакая одежда не спасает от изнуряющей жары, поэтому она решила вовсе не одеваться. Своим поклонникам артистка показала способ, как преодолеть повышенную температуру. На снимке певица предстала полностью обнаженная в душе с прозрачными стенками и живописным видом на Атлантический океан.

«Спасаюсь в душе», — написала звезда.

Мнения подписчиков по поводу кадра разделились. Одни посчитали, что Любовь вышла за рамки приличия и в ее возрасте не стоит публиковать подобные фото. Другие же заступились за артистку, заявив, что она отлично выглядит и не стоит этого скрывать.

«Да чтоб я так всегда выглядела… Отличное фото», «Если у бабушки фигура девочки— это не значит, что надо вести себя, как девочка! Люба, опомнись!», «Она никому ничего не должна доказывать, нравиться, спрашивать, она молодец. Мне б в ее возрасте быть такой уверенной в себе», «Все так возмущены, будто там можно что-то разглядеть… Не понимаю… Прекрасное фото», — написали фолловеры.