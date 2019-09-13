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Голая Любовь Успенская «спаслась» в душе 

Grazia 6 часов назад
Голая Успенская «спаслась» в душе
Фото: Grazia
65-летняя Любовь Успенская сейчас находится в Майями. Она готовится дать концерты и делится с поклонниками интригующими фото
Поп-исполнительница обладает потрясающей фигурой. Она не упускает возможности это продемонстрировать.
Артистка пожаловалась на погоду в Майями. По словам Успенской, никакая одежда не спасает от изнуряющей жары, поэтому она решила вовсе не одеваться. Своим поклонникам артистка показала способ, как преодолеть повышенную температуру. На снимке певица предстала полностью обнаженная в душе с прозрачными стенками и живописным видом на Атлантический океан.
«Спасаюсь в душе», — написала звезда.
Мнения подписчиков по поводу кадра разделились. Одни посчитали, что Любовь вышла за рамки приличия и в ее возрасте не стоит публиковать подобные фото. Другие же заступились за артистку, заявив, что она отлично выглядит и не стоит этого скрывать.
«Да чтоб я так всегда выглядела… Отличное фото», «Если у бабушки фигура девочки— это не значит, что надо вести себя, как девочка! Люба, опомнись!», «Она никому ничего не должна доказывать, нравиться, спрашивать, она молодец. Мне б в ее возрасте быть такой уверенной в себе», «Все так возмущены, будто там можно что-то разглядеть… Не понимаю… Прекрасное фото», — написали фолловеры.
Недавно обнаженным фото поделилась Кайли Дженнер. А Анна Седокова позировала для глянца лишь в сетчатых коглотках
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Шоу-бизнес , Анна Седокова , Любовь Успенская
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