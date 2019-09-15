Священника раскритиковали за рассказ о Заворотнюк

Роман Тертичный, экс-герой знаменитой телестройки, запомнившийся публике под псевдонимом Май Абрикосов , резко осудил поступок священнослужителя, давшего короткое интервью журналистам о ситуации в семье Заворотнюк

Об этом он написал в своем инстаграме.

Напомним, отец Сергий из московского храма Воздвижения Креста Господня, чьей прихожанкой является мама Анастасии, ответил на несколько вопросов, в том числе, подтвердил, что, по словам матери, ситуация тяжелая.

Тертичный написал, что считает неприемлемым какие-либо обсуждения прихожан и их личных проблем с посторонними людьми, тем более, с журналистами, которые потом выносят информацию на всеобщее обозрение.

«Не первый раз я сталкиваюсь с тем, что священнослужители позволяют себе давать интервью о своих прихожанах. Не думаю, что многим людям хотелось бы, чтобы их сокровенные чувства, которые они открыли священнику, мусолились в прессе. Например, как обсуждалась мама Анастасии Заворотнюк (начиная от внешнего вида женщины, заканчивая состоянием здоровья её дочери)», — негодует Роман.

Автор интересуется, можно ли по церковному уставу

«Батюшкам болтать с журналистами, будто с друзьями на лавочке, обсуждая прихожан, кто пришёл в Храм и почему, за что молится, за кого просил помолиться и т.д. ?»

И, резюмируя произошедшее, пишет:

«Наверное, скоро у нас появится новая категория священников — «звёздные священники», которые с удовольствием будут давать интервью о знаменитостях. Жёлтая тропа к таким не зарастёт, будут всё популярнее и популярнее. Может, еще мемуары исповедей выйдут!»

Подписчики единодушно поддержали автора.