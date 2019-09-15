Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Священника раскритиковали за рассказ о Заворотнюк 

Рамблер + ещё 24 29 минут назад
Священника раскритиковали за рассказ о Заворотнюк
Фото: Instagram
Роман Тертичный, экс-герой знаменитой телестройки, запомнившийся публике под псевдонимом Май Абрикосов, резко осудил поступок священнослужителя, давшего короткое интервью журналистам о ситуации в семье Заворотнюк.
Об этом он написал в своем инстаграме.
Напомним, отец Сергий из московского храма Воздвижения Креста Господня, чьей прихожанкой является мама Анастасии, ответил на несколько вопросов, в том числе, подтвердил, что, по словам матери, ситуация тяжелая.
Тертичный написал, что считает неприемлемым какие-либо обсуждения прихожан и их личных проблем с посторонними людьми, тем более, с журналистами, которые потом выносят информацию на всеобщее обозрение.
«Не первый раз я сталкиваюсь с тем, что священнослужители позволяют себе давать интервью о своих прихожанах. Не думаю, что многим людям хотелось бы, чтобы их сокровенные чувства, которые они открыли священнику, мусолились в прессе. Например, как обсуждалась мама Анастасии Заворотнюк (начиная от внешнего вида женщины, заканчивая состоянием здоровья её дочери)», — негодует Роман.
Автор интересуется, можно ли по церковному уставу
«Батюшкам болтать с журналистами, будто с друзьями на лавочке, обсуждая прихожан, кто пришёл в Храм и почему, за что молится, за кого просил помолиться и т.д. ?»
И, резюмируя произошедшее, пишет:
«Наверное, скоро у нас появится новая категория священников — «звёздные священники», которые с удовольствием будут давать интервью о знаменитостях. Жёлтая тропа к таким не зарастёт, будут всё популярнее и популярнее. Может, еще мемуары исповедей выйдут!»
Подписчики единодушно поддержали автора.
Меня тоже удивило, что священник рассказывал о прихожанке, при всем описывал и внешность и душевное состояние», «…на мой взгляд, разглашение священника, могу сравнить с разглашением врачебной тайны, а это нарушение закона, священник, не понесёт наказания? Это совершенно недопустимые вещи!»
YouTube покоряет малобюджетная версия фильма о Гарри Поттере
Комментарии12
Шоу-бизнес , Май Абрикосов , Анастасия Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заворотнюк впала в глубокую кому
Заворотнюк впала в глубокую кому
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса71
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП23
Приговоренный к расстрелу зарезал росгвардейца
Приговоренный к расстрелу зарезал росгвардейца108
Киев решил «упростить жизнь» жителям Донбасса
Киев решил «упростить жизнь» жителям Донбасса297
Видео
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
00:48
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
Оружие Армия
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
04:56
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
В мире Украина
Стала известна стоимость украденного золотого унитаза
00:54
Стала известна стоимость украденного золотого унитаза
Происшествия
Украина нашла «лучший ответ» России
01:00
Украина нашла «лучший ответ» России
В мире Конфликты
Виторган зажег после свадьбы Собчак
00:29
Виторган зажег после свадьбы Собчак
Шоу-бизнес
Новый проект Киева угрожает России
01:00
Новый проект Киева угрожает России
В мире Украина
На Собчак написали в прокуратуру
03:07
На Собчак написали в прокуратуру
Шоу-бизнес
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
01:38
Обнародованы причины смертельной болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение