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Собчак и Богомолов обвенчались 

Рамблер + ещё 11 2 часа назад
Собчак и Богомолов обвенчались
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обвенчались в Москве, сообщает Telegram-канал Life Shot.
Венчание прошло в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
По данным издания, в церковь молодожёны приехали в карете. На церемонии присутствовали только самые близкие родственники и друзья, в том числе телеведущий Андрей Малахов.
На видеозаписи выложенной Telegram-каналом, молодожены вошли в церковь, при этом лицо Ксении Собчак было закрыто длинной фатой, а в руках она держала букет. Запись обрывается на начале церемонии венчания.
К приезду молодоженов храм украсили цветами. Один из сотрудников церкви попросил всех прихожан убрать телефоны.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Москва
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