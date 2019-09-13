Собчак и Богомолов обвенчались

Венчание прошло в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

По данным издания, в церковь молодожёны приехали в карете. На церемонии присутствовали только самые близкие родственники и друзья, в том числе телеведущий Андрей Малахов

На видеозаписи выложенной Telegram-каналом, молодожены вошли в церковь, при этом лицо Ксении Собчак было закрыто длинной фатой, а в руках она держала букет. Запись обрывается на начале церемонии венчания.

К приезду молодоженов храм украсили цветами. Один из сотрудников церкви попросил всех прихожан убрать телефоны.