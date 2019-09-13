«Плохо выглядите»: в Сети не узнали актера из «Гардемаринов»

Владимир Шевельков , сыгравший в серии фильмов "Гардемарины" князя Оленева, очень изменился со времен своей звездной роли. Поклонники актера отметили, что его совершено невозможно узнать, сообщает «СтарХит».

Актер опубликовал фото в соцсети, поклонники заметили, что он располнел и отрастил усы.

«Плохо выглядите, но вы навсегда в моем сердце, князь Оленев»; «Какой-то вы грустный, да и в кино появляетесь редко. Жаль, очень талантливый актер»; «Очередное доказательство того, что возраст никого не красит. Все гардемарины выглядят плохо для своего возраста», приводит издание комментарии фанатов.