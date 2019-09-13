Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Плохо выглядите»: в Сети не узнали актера из «Гардемаринов» 

Рамблер + ещё 1 36 минут назад
«Плохо выглядите»: в Сети не узнали актера из «Гардемаринов»
Фото: скриншот
Владимир Шевельков, сыгравший в серии фильмов "Гардемарины" князя Оленева, очень изменился со времен своей звездной роли. Поклонники актера отметили, что его совершено невозможно узнать, сообщает «СтарХит».
Актер опубликовал фото в соцсети, поклонники заметили, что он располнел и отрастил усы.
«Плохо выглядите, но вы навсегда в моем сердце, князь Оленев»; «Какой-то вы грустный, да и в кино появляетесь редко. Жаль, очень талантливый актер»; «Очередное доказательство того, что возраст никого не красит. Все гардемарины выглядят плохо для своего возраста», приводит издание комментарии фанатов.
58-летней звезде достаются сейчас преимущественно роли второго плана. Шевельков также долгое время он играл в театре, освоил режиссерскую профессию, сняв несколько клипов Татьяны Булановой и ряд серий детективного шоу «Тайны следствия».
Молебен в школе отменили из-за недовольства родителей
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Шевельков , Татьяна Буланова , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь55
Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова
Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова4
Пожар в Петербурге: без света десятки домов
Пожар в Петербурге: без света десятки домов15
Зеленский назвал условие выборов в Донбассе
Зеленский назвал условие выборов в Донбассе274
Место изнасилования дознавательницы попало на видео
Место изнасилования дознавательницы попало на видео
Видео
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
01:27
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
В мире Украина
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
За что Путин выпил двадцать лет спустя
01:56
За что Путин выпил двадцать лет спустя
Политика Статьи
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
00:35
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
00:38
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
В мире
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
00:27
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
Общество Другое
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение