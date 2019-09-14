Дудь идет в политику

Про Дудя. Бесспорно, талантливого человека / журналиста / лидера мнений. Для молодежи — точно. В сентябре он очевидно — номер 1 и в традиционных СМИ, и в соцсетях. Обсуждают, спорят, осуждают — или наоборот. Выскажу и я пару соображений; просто тезисы — а спустя пару лет проверим.

Первое. Он неожиданно перешел от интервью к созданию больших форм, публицистики. Причем по болезненным для общества темам — Колыма (сиречь Сталин) и Беслан . Совпадение? Не думаю. Вырос из «просто блогерской» шинели — и, тем самым, существенно расширил свою «электоральную базу», включил в свою орбиту либеральную интеллигенцию.

Второе. Его речь на торжественной церемонии вручения премии «Человек года» по версии журнала GQ. Политическая, почти программная: «Говорить, а не молчать». Звучит почти как слоган.

Третье. Проект «шоумен идет в политику» не нов. Вот, буквально на наших глазах разворачивалась совсем недавно (успешная!) история Зеленского: комедийный актер стал главой государства. Запрос на новые лица есть. Государство (власть) теоретически может предложить в 2021 году проект «правой партии» для молодежи во главе с Иваном Ургантом . Для «приличных».

Но есть (и она куда больше) другая целевая аудитория — и ее вполне по силам накрыть Дудю. Известность, имя — есть. И талант; кто-то начнет спорить… хорошо, талант продвигать себя — он ведь бесспорен! Деньги, как мы видим, тоже имеются — снимать на Колыме, мягко говоря, недешево, и это в разы дороже производства интервью «где-то в Москве».

«Откуда дровишки?». Реклама в фильме — но потом? Конечно, но еще раз обращу ваше внимание: куда проще поговорить еще с пятью «звездами», чем так вкладываться в «кино» на общественно-политические темы. Это затратно, но ведь и профит тут в ином. Увидим со временем.

Ну а пока… Я вот уже и слоган для «Блока Дудя» придумал: «Вдуем!». Для молодежи будет хороший заход: «Вдуем ИМ! Старикам!». Ну и так далее… На худой конец новую партию можно назвать «Голос» (смотри выше цитату из речи Дудя на вручении премии). Тогда и придумывать ничего не надо; все технологии совсем недавно уже были отработаны на выборах в Верховную раду Украины . С аналогичным (почти) ньюсмейкером. И специалисты как раз освободились.

P. S. Интересно, что во многом схожие мысли я нашел в постах у опытнейших и мудрых Сергея Веселовского и Влада Шурыгина. Вот и посмотрим все вместе. Ждать недолго осталось…