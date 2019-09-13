Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Денег не было»: сын Валерии рассказал о тайной женитьбе 

Рамблер + ещё 1 41 минуту назад
«Денег не было»: сын Валерии рассказал о тайной женитьбе
Фото: Instagram
Старший сын певицы Валерии Артемий Шульгин рассказал «Комсомольской правде» почему на его свадьбе не было никого из родственников.
«Я никогда не хотел широких празднований. Но причина не в этом. Просто все очень быстро произошло. Мы решили пожениться в апреле, а расписались в июле. За пару месяцев пышную свадьбу не сделаешь. (…) И, наконец, это серьезные затраты. Это был бы очень масштабный праздник. У меня пока нет таких средств», — пояснил Артемий Шульгин.
Он также отметил, что, организуй они с невестой пышное торжество, «сказали бы, что парень проедает деньги семьи». По словам старшего сына Валерии, его мама и отчим Иосиф Пригожин хорошо приняли невестку.
«Они ее давно знают. Мы познакомились 7 лет назад, вместе учились в школе в одном классе. Много лет дружили… Самое главное — мы с женой одинаково смотрим на многие вещи, у нас единое мировоззрение», — пояснил он, отметив, что его родители и родители жены пока не знакомы.
Артемий Шульгин также рассказал, что работает на швейцарский лейбл The Hana Road Music Group.
«Эта компания никак не связана с моими родителями. Деньги зарабатываю сам. Я звукоинженер по образованию и по окончании университета отправлял резюме во многие европейские рекорд-компании. Меня взяла на работу швейцарская фирма. Начинал я там помощником звукоинженера, со временем мне доверили возглавить компанию», — подчеркнул он.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил «Экспресс-газете», что так и не принял выбор младшего сына своей жены, певицы Валерии. По его словам, негативное отношение сложилось из-за того, что ради девушки 16-летний Арсений бросил учебу. При этом продюсер подчеркнул, что полностью поддерживает выбор старшего сына Валерии Артемия, так как он женился, закончив образование и устроившись на хорошую работу.
Молебен в школе отменили из-за недовольства родителей
Комментарии
Шоу-бизнес , Артемий Шульгин , Иосиф Пригожин , Валерия , Экспресс-газета , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь55
Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова
Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова4
Пожар в Петербурге: без света десятки домов
Пожар в Петербурге: без света десятки домов15
Зеленский назвал условие выборов в Донбассе
Зеленский назвал условие выборов в Донбассе274
Место изнасилования дознавательницы попало на видео
Место изнасилования дознавательницы попало на видео
Видео
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
01:27
Зеленский ответил на коронный вопрос Дудя о Путине
В мире Украина
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
01:17
Из-за бегства «шпиона» Смоленкова полетели головы
Политика В мире
За что Путин выпил двадцать лет спустя
01:56
За что Путин выпил двадцать лет спустя
Политика Статьи
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
00:35
Стал известен новый ведущий «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
00:38
Пока вы не уснули: Шойгу позвал американцев на помощь
В мире
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
00:27
Житель Чехова нашёл в батоне губку для мытья посуды
Общество Другое
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение