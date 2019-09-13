«Денег не было»: сын Валерии рассказал о тайной женитьбе 

Старший сын певицы Валерии Артемий Шульгин рассказал «Комсомольской правде» почему на его свадьбе не было никого из родственников.
«Я никогда не хотел широких празднований. Но причина не в этом. Просто все очень быстро произошло. Мы решили пожениться в апреле, а расписались в июле. За пару месяцев пышную свадьбу не сделаешь. (…) И, наконец, это серьезные затраты. Это был бы очень масштабный праздник. У меня пока нет таких средств», — пояснил Артемий Шульгин.
Он также отметил, что, организуй они с невестой пышное торжество, «сказали бы, что парень проедает деньги семьи». По словам старшего сына Валерии, его мама и отчим Иосиф Пригожин хорошо приняли невестку.
«Они ее давно знают. Мы познакомились 7 лет назад, вместе учились в школе в одном классе. Много лет дружили… Самое главное — мы с женой одинаково смотрим на многие вещи, у нас единое мировоззрение», — пояснил он, отметив, что его родители и родители жены пока не знакомы.
Артемий Шульгин также рассказал, что работает на швейцарский лейбл The Hana Road Music Group.
«Эта компания никак не связана с моими родителями. Деньги зарабатываю сам. Я звукоинженер по образованию и по окончании университета отправлял резюме во многие европейские рекорд-компании. Меня взяла на работу швейцарская фирма. Начинал я там помощником звукоинженера, со временем мне доверили возглавить компанию», — подчеркнул он.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил «Экспресс-газете», что так и не принял выбор младшего сына своей жены, певицы Валерии. По его словам, негативное отношение сложилось из-за того, что ради девушки 16-летний Арсений бросил учебу. При этом продюсер подчеркнул, что полностью поддерживает выбор старшего сына Валерии Артемия, так как он женился, закончив образование и устроившись на хорошую работу.