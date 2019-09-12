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Дочь Осина сыграет Началову в новом фильме 

Рамблер 22 минуты назад
Дочь Осина сыграет Началову в новом фильме
Фото: РИА Новости
Автор фильма о скончавшейся в марте Юлии Началовой рассказал, что намерен снять в роле певицы внебрачную дочь музыканта Евгения Осина. Он также заявил Teleprogramma.pro, что родственники и пиар-директор певицы, ранее выступившие резко против фильма, согласились на съемки.
По словам Загорского, бюджет фильма «Буду рядом» превысит заявленную ранее сумму, и вместо 60 миллионов рублей речь может идти примерно о 100 миллионах рублей.
«Этот фильм будет кассовым, потому что в России мало кто снимает такое», — заявил продюсер картины.
Он также отметил, что фильм охватит разные периоды жизни певицы — детство, юность и последние ее годы. Юлию в подростковом возрасте сыграет внебрачная дочь Евгения Осина.
По данным издания, съемки начнутся в конце месяца, после того, как 16 сентября исполнится полгода со дня смерти Юлии и ее отец Виктор Началов унаследует авторские права на песни, необходимые для фильма.
Сейчас семья певицы сменила гнев на милость, и даже Анна Исаева, пиар-директор и близкая подруга Началовой, сказала: «Делайте, что хотите», пояснил Загорский.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни, ее похоронили на Троекуровском кладбище. Отец певицы заявил «Комсомольской правде», что семья и спустя несколько месяцев после ее смерти получает поддержку и соболезнования, в том числе от совершенно незнакомых людей. В свою очередь пиар-директор Началовой в своем аккаунте в Instagram пригрозила судами наживающимся на смерти певицы. Она подчеркнула, что «играют с огнем» и те, кто «несанкционированно снимает фильмы» о Началовой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Исаева , Евгений Осин , Комсомольская правда
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