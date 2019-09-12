Дочь Осина сыграет Началову в новом фильме

Автор фильма о скончавшейся в марте Юлии Началовой рассказал, что намерен снять в роле певицы внебрачную дочь музыканта Евгения Осина . Он также заявил Teleprogramma.pro, что родственники и пиар-директор певицы, ранее выступившие резко против фильма, согласились на съемки.

По словам Загорского, бюджет фильма «Буду рядом» превысит заявленную ранее сумму, и вместо 60 миллионов рублей речь может идти примерно о 100 миллионах рублей.

«Этот фильм будет кассовым, потому что в России мало кто снимает такое», — заявил продюсер картины.

Он также отметил, что фильм охватит разные периоды жизни певицы — детство, юность и последние ее годы. Юлию в подростковом возрасте сыграет внебрачная дочь Евгения Осина.

По данным издания, съемки начнутся в конце месяца, после того, как 16 сентября исполнится полгода со дня смерти Юлии и ее отец Виктор Началов унаследует авторские права на песни, необходимые для фильма.

Сейчас семья певицы сменила гнев на милость, и даже Анна Исаева , пиар-директор и близкая подруга Началовой, сказала: «Делайте, что хотите», пояснил Загорский.