Ургант высмеял скандальное выступление Билана

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Ургант пошутил над Биланом из-за «пьяного» выступления в Самаре 

РИА Новости 33 минуты назад
Телеведущий Иван Ургант пошутил над неудачным выступлением Димы Билана в Самаре, на котором певец появился в нетрезвом виде.
Билан извинился за "пьяный" концерт
Ургант напомнил, что в прошлом году героем похожего скандала стал артист Михаил Ефремов. Комик отметил, что ни за актером, ни за Биланом "такого раньше не замечалось".
"Все дело в городе. Надо проверить эту информацию. Пока были только два случая. Но чтобы не провоцировать эту ситуацию, мы просим временно Григория Лепса и группу "Иванушки International" не выступать в Самаре", — пошутил он в программе "Вечерний Ургант".
Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города. По утверждению автора петиции, певец "вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты".
Билан в видеообращении в инстаграме извинился перед горожанами за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал". Певец пообещал в ближайшее время дать в Самаре открытый концерт. Кроме того, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы подарить городу детскую площадку, а больнице — необходимый для лечения детей аппарат.
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Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Григорий Лепс , Михаил Ефремов , Иван Ургант , Дима Билан , Самара
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