Познер обидел советских артистов

Артисты обиделись на Познера из-за его слов о «советском человеке»

Актеры и юмористы считают необоснованным заявление телеведущего Владимира Познера , назвавшего «советского человека» уродом. По мнению деятелей культуры, журналист сделал крайне необдуманное заявление.

Ранее Познер назвал советского человека уродом, а также раскритиковал советскую идеологию. Такое заявление он сделал во время интервью для youtube-канала «И грянул Грэм». «Вот этот советский человек — это был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое», — говорил телеведущий. Он также добавил, что советская идеология полностью уничтожила веру в человечество у многих людей.

С журналистом не согласился писатель-сатирик Аркадий Инин , который сам считает себя «советским человеком».

« Ну я — советский человек! Абсолютный и стопроцентный! И знаете, что сказал бы Познеру? До сих пор в мире не появилось ничего лучше, чем советский человек, и ничего прекраснее, чем советское общество», — рассказал литератор изданию «Мир новостей».

Поспорить с Познером решил и актер Борис Щербаков

«Познер не всю свою жизнь прожил в нашей стране. Он во Франции жил, в Америке. Был у него и советский период. Но суждения остались такие… как будто со стороны. А надо же внутри жить — от рождения и до конца дней. Только тогда будешь понимать народ», — сообщил артист журналистом.

О негативном отношении к Познеру после его слов о «советском человеке» заявила и народная артистка РФ Наталья Гвоздикова