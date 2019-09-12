Сати Казанова из «Фабрики» эмигрирует из России

Российская певица, бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова заявила о переезде из России . Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает портал Starhit.ru.

Отмечается, что артистка устала от жизни в Москве, где у нее есть квартира. В Италии она часто бывает под Турином — там родился итальянский фотограф Стефано Тиоццо , за которого Казанова вышла замуж в 2017 году.

«В Италию влюбилась сразу. Местные люди — расслабленные и позитивные, чего о соотечественниках в силу исторических и географических причин не скажешь», — отметила певица.

Сати Казанова была участницей группы «Фабрика» с 2002-го по 2010 год. В ее сольной дискографии два альбома. Она также снялась в фильмах «По небу босиком» и «Zолушка».