Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сати Казанова из «Фабрики» эмигрирует из России 

Lenta.ru 1 час назад
Российская певица, бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова заявила о переезде из России. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает портал Starhit.ru.
Отмечается, что артистка устала от жизни в Москве, где у нее есть квартира. В Италии она часто бывает под Турином — там родился итальянский фотограф Стефано Тиоццо, за которого Казанова вышла замуж в 2017 году.
«В Италию влюбилась сразу. Местные люди — расслабленные и позитивные, чего о соотечественниках в силу исторических и географических причин не скажешь», — отметила певица.
Сати Казанова была участницей группы «Фабрика» с 2002-го по 2010 год. В ее сольной дискографии два альбома. Она также снялась в фильмах «По небу босиком» и «Zолушка».
В феврале актер Алексей Панин заявил, что хочет покинуть Россию, однако не рассматривает США как подходящую для него страну. Ранее он выложил в соцсетях снимок визы США и подписал: «билет в один конец», процитировав стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».
Последние новости
Россиян предупредили о резком похолодании Россиян предупредили о резком похолодании В ДНР захотели стать федеративным округом России В ДНР захотели стать федеративным округом России Россия поведала о риске ядерной войны Россия поведала о риске ядерной войны
Комментарии29
Шоу-бизнес , Видео , Михаил Лермонтов , Сати Казанова , Алексей Панин , Стефано Тиоццо , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы вмешательства США в дела России
Раскрыты планы вмешательства США в дела России49
В Петербург пустят по особым правилам
В Петербург пустят по особым правилам32
Пока вы спали: сведения о доходах россиян передадут специальным бюро
Пока вы спали: сведения о доходах россиян передадут специальным бюро30
Как и обещал: Путин выпил стопку в Дагестане
Как и обещал: Путин выпил стопку в Дагестане164
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Опубликовано фото шпиона Смоленкова31
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
03:32
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Политика
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
00:34
Тягач в Шереметьево едва не снес голову грузчику
Происшествия
Алибасов приехал в суд для разбирательств
04:10
Алибасов приехал в суд для разбирательств
Шоу-бизнес
Россияне признались в обмане начальства
00:40
Россияне признались в обмане начальства
Социология Общество
Песков ответил Дудю
01:29
Песков ответил Дудю
Политика
Пока вы не уснули: РФ получила удар от Китая и США
03:11
Пока вы не уснули: РФ получила удар от Китая и США
В мире
Британия вступает в состояние полураспада
03:59
Британия вступает в состояние полураспада
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение