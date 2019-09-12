Алибасов приехал в суд для разбирательств

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов прибыл в Пресненский суд Москвы , где слушается дело против производителя жидкости для очистки труб "Крот". Алибасов рассказал, что до сих пор не восстановился после отравления. Он намерен добиться, чтобы производитель ответил за яркие бутылки «Крота», которые можно перепутать с лимонадом, сообщает «Московский комсомолец».

Ранее Пресненский суд Москвы принял к производству иск Алибасова к производителю средства — компании «АМС Медиа» — и к сети магазинов «Ашан» , где была куплена бутылка с «Кротом». Продюсер потребовал сто миллионов рублей в качестве компенсации за вред здоровью.

«Самочувствие плохое. (…) Трудно пищу принимать. Так что ем или жеванное, или уже съеденное. Первое время я вообще не ел, только жидкое. А теперь каши, супы, бульоны», — отметил продюсер.

Он также рассказал, что подал иск, так как ему жаль детей и пожилых людей с плохим зрением, которые случайно могут выпить жидкость из яркой бутылки.

«Вы когда-нибудь подумаете, что это не лимонад? Бутылка совершенно пищевая. (…) Даже если б я увидел название "Крот" — ну и что? Не подумал бы никогда, что это не пищевое. Я выпил и сразу почувствовал, что он взорвался у меня во рту. За это должен кто-то ответить, чтобы люди другие не выпили!» — подчеркнул он.

По данным издания, в свою очередь адвокат продюсера Андрей Комиссаров рассказал, что «Ашан» намерен привлечь в качестве соответчика страховую компанию. При этом пока стороны ограничились формальными ходатайствами и заявили суду, что полностью поддерживают ранее выдвинутые требования.