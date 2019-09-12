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Адвокат Алибасова прокомментировал ситуацию с исками 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Адвокат Алибасова прокомментировал ситуацию с исками
Фото: globallookpress.com
Адвокат продюсера Бари Алибасова Андрей Комиссаров в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с исками.
По его словам, они намерены привлечь к иску и Роспотребнадзор.
«Роспотребнадзор должен был провести проверку, о чём они везде говорили. Мы делали адвокатский запрос, нам по запросу пришёл ответ, что никакой проверки не было», — заявил Комиссаров.
Он также отметил, что сторона Алибасова хочет добиться на законодательном уровне, чтобы пищевые продукты были отделены от химической продукции, чтобы были разные упаковки, разные маркировки.
«Чтобы избежать в дальнейшем таких случаев», — добавил юрист.
В июле Алибасов говорил, что не будет подавать иск к производителю средства для прочистки труб «Кроту», которым он отравился, так как считает это хлопотным процессом.
Алибасов попал в больницу 4 июня.
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Шоу-бизнес , Андрей Комиссаров , Бари Алибасов , Роспотребнадзор
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