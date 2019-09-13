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Ургант оценил предложение уральского общественника отправить Шнурова в монастырь 

Ura.Ru 33 минуты назад
Ургант оценил идею отправить Шнурова в монастырь
Фото: ТАСС
Православный активист Сергей Алиев стал героем очередного выпуска юмористического шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Поводом стало предложение общественника отправить рок-музыканта Сергея Шнурова на беседу с игуменом Сергием в Среднеуральский монастырь.
«После этого можно ожидать выхода новых хитов «В трапезной — пить» и «В восхитительных крестах», — продолжили тему ведущие Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев.
Именно так, по мнению шоуменов, подействует на музыканта беседа с настоятелем Среднеуральского женского монастыря.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что Алиев вызвал Шнурова на встречу «как мужчина с мужчиной». Поводом стал выпущенный еще в июне клип «i_$uss». Алиев выразил надежду, что после разговора Шнуров поедет в Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов» к схиигумену Сергию Романову, сообщает Daily Storm.
Алиев считает, что разговор со Шнуровым может состояться уже на следующей неделе — 18 сентября, когда он полетит в Петербург. Правда, по словам активиста, сам Шнуров в этот день планировал вылететь на Афон, но встреча все равно состоится, уверен Алиев.
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Сергей Алиев , Дмитрий Хрусталев , Сергей Шнуров
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