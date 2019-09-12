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Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП 

РИА Новости 35 минут назад
Марк Горонок рассказал о состоянии после ДТП
Фото: Instagram
Актер Марк Горонок в интервью "Пятому каналу" рассказал о своем состоянии после серьезного ДТП, выразив надежду на скорое выздоровление.
По словам артиста, врачи диагностировали у него двойной перелом руки, ушиб головы и ребер, ему сделали две операции, а также поставили пластины. При этом Горонок выразил надежду, что к концу сентября пройдет реабилитацию, так как у него накопилось "очень много дел".
Также актер рассказал подробности ДТП, в результате которого получил повреждения. По словам Горонка, его автомобиль пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора.
"Навстречу мне без предупреждения ехала "Волга", которая решила сделать маневр налево и со всей скоростью, даже не притормозив на перекрестке, въехала в мою сторону, водительскую", — пояснил он.
Актер отметил, что удар был настолько сильным, что он потерял сознание. При этом предполагаемый виновник ДТП остался невредим, добавил Горонок.
Марк Горонок прославился ролями в таких фильмах, как "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна". Он также сыграл в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Литейный".
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Шоу-бизнес , Марк Горонок , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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