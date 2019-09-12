Марк Горонок рассказал о состоянии после ДТП

Актер Марк Горонок рассказал о своем состоянии после ДТП

Актер Марк Горонок в интервью "Пятому каналу" рассказал о своем состоянии после серьезного ДТП, выразив надежду на скорое выздоровление.

По словам артиста, врачи диагностировали у него двойной перелом руки, ушиб головы и ребер, ему сделали две операции, а также поставили пластины. При этом Горонок выразил надежду, что к концу сентября пройдет реабилитацию, так как у него накопилось "очень много дел".

Также актер рассказал подробности ДТП, в результате которого получил повреждения. По словам Горонка, его автомобиль пересекал перекресток на разрешающий сигнал светофора.

"Навстречу мне без предупреждения ехала "Волга", которая решила сделать маневр налево и со всей скоростью, даже не притормозив на перекрестке, въехала в мою сторону, водительскую", — пояснил он.

Актер отметил, что удар был настолько сильным, что он потерял сознание. При этом предполагаемый виновник ДТП остался невредим, добавил Горонок.

Марк Горонок прославился ролями в таких фильмах, как "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна". Он также сыграл в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Литейный".