«Бесконечный геморрой»: Собчак о свадьбе с Богомоловым

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым , запланированной на 13 сентября. Почти одновременно с этим стало известно, кто из звезд попал в список из 300 человек, приглашенных на мероприятие — среди них оказалась и бывшая супруга Богомолова Дарья Мороз

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила появившиеся ранее в СМИ слухи о своей свадьбе, которая запланирована на 13 сентября, в интервью Tatler и раскрыла подробности грядущего мероприятия.

«Хочется просто праздника, дурацкого, как Дед Мороз с ватной бородой, а ты на табуретке читаешь стишок. Больше меня в этой стране свадеб провел только Иван Ургант. Вот и вмещу все свое знание хоть куда-то. Устрою себе и всем детскую радость», — сказала она.

После того, как завершится официальная часть мероприятия, Собчак вместе со своим мужем, театральным режиссером Константином Богомоловым, отправится в церковь, где пройдет обряд венчания.

«Это очень красивая традиция. Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Красивые традиции и обряды — это, что навсегда останется в памяти», — сказала она.

При этом, звезда опасается, что может «не справиться» со вторым браком, так как это «совсем не ее история».

«Я всегда высокомерно говорила в узком кругу, что не понимаю, в чем идея жить с известным и талантливым мужиком. Это же бесконечный геморрой. Если бы мне сказали: «Ксюша, а не хочешь ли ты пожить с гением?» — я бы ответила: «Заберите любые бриллианты, только избавьте меня от этой судьбы». Но вот я влюбилась», — призналась она.

Она подчеркнула, что это чувство «пришло само» и выразила уверенность в том, что будущая семейная жизнь будет очень сложной.

«Потому что мне, конечно, хочется, чтобы рядом была нянечка, которая бы меня холила и лелеяла. А тут я выполняю несвойственную себе роль. С другой стороны, вот я сижу на спектакле «Гаргантюа и Пантагрюэль» и у меня слезы в глазах. И трепет от того, что дорогой мне человек может такое создать», — подчеркнула она.

По словам телеведущей, она «не желала», чтобы все в ее жизни происходило именно таким образом, однако не смогла этому противостоять, так как «любовь невозможно контролировать».

«У меня был период, когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-то думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом маниакально. Как о розовом слоне», — сказала она.

Говоря о том, как они познакомились, Собчак рассказала, что брала у Богомолова пять лет назад интервью, во время которого подумала, что он «скучный, но умный». Отношения начались после второго интервью, когда они вдвоем решили выпить кофе в Санкт-Петербурге.

«Одно могу сказать: когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму Виторгану . Он знал обо все очень давно, задолго до телеграм-каналов», — призналась она.

Собчак также рассказала, что ее бывший муж видел спектакли ее будущего супруга.

«Максим часто был на спектаклях Константина, и я тоже. Мы тогда совсем не общались с Костей, и вот он нас пригласил. Помню, я еще спросила: «Это точно?» Константин говорит: «Точно». Мы приходим в театр, а билетов нет. Я подумала: «Ну что за необязательный человек!» — вспомнила она.

Собчак также пожелала счастья Виторгану и его новой девушке Нино Нинидзе и сообщила, что Богомолов, как и новая избранница ее бывшего мужа, уже познакомился с их общим сыном Платоном.

«У Платона есть папа. Он его обожает. Есть мама. Наша задача — его вместе воспитывать. Ребенок свободно перемещается от папы к маме. Вот сейчас они поедут отдыхать с Максимом и Нино. Это и есть здоровая ситуация», — отметила она.