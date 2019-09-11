Наташа Королева показала видео игры на раздевание с Киркоровым и Аллегровой

Певица Наташа Королева опубликовала в Instagram видео, на котором она в 1996 году играет в карты на раздевание с другими звездами российской эстрады.

«Рубрика "Как молоды мы были!" 1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание! И кто выиграл? Ну конечно же ОН…», — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены).

Пользователи соцсети поинтересовались у Королевой в комментариях, в этих ли гастролях при прилете в один из городов артистам отказались подавать трап, и им пришлось вылезать из самолета по стремянке. Артистка подтвердила это предположение.

Ранее в июле Королева опубликовала в Instagram фотографию, на которой предстала обнаженной в полный рост в стойке на руках. Позднее она удалила снимок, заменив его более сдержанным.