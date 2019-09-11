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Актер А. Джигарханян чувствует себя хорошо, его ждут в театре на первую премьеру сезона 

Агентство «Москва» + ещё 2 25 минут назад
Стало известно о состоянии Джигарханяна
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Армен Джигарханян чувствует себя хорошо, в театре его ждут на первую премьеру нового сезона — спектакля «Тетка Чарли». Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра под руководством А. Джигарханяна.
«Армен Борисович чувствует себя хорошо, мы ждем его на первую премьеру сезона — «Тетка Чарли», которая состоится 27 сентября. У него все хорошо, еще он планировал посетить спектакль «Мольер», — сказали в пресс-службе.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что актера и режиссера А. Джигарханяна выписали из больницы. У артиста произошло обострение на фоне диабета.
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Шоу-бизнес , Другое , Армен Джигарханян , АГН "Москва"
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