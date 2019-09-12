В инвалидном кресле: что случилось с Якубовичем

«Пересел в инвалидное кресло»: что случилось с Якубовичем

Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. По словам его помощника, артист ударился коленом, когда выходил из бассейна.

В сети появилось видео, на котором ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович передвигается в инвалидной коляске в аэропорту города Тиват . По информации официального представителя 74-летнего артиста, он получил травму колена на отдыхе в Черногории, рентген для уточнения точного диагноза на месте сделать не удалось. В связи с этим актер использовал специальное кресло до выхода на посадку, чтобы не усугублять ситуацию во время ходьбы.

«Он отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел в инвалидное кресло», — приводит слова помощника Якубовича Super.

Собеседник издания отметил, что московские врачи провели обследование и не обнаружили перелома — только сильную гематому.

«Только сильный ушиб. Сейчас Леонид Аркадьевич лечит колено и готовится к съемкам «Поля чудес», — пояснил он.

В июне этого года Якубович отказался в центре «дорожного» скандала. Автолюбители Чебоксар опубликовали в социальных сетях фотографии с телеведущего за рулем автомобиля. Внимание пользователей привлекло то, что, когда на его пути возник автобус, при помощи которого трассу перегородили для движения, он решил объехать препятствие по тротуару. Затем он оставил автомобиль на проезжей части за автобусом и отправился к сцене.

Тогда по факту произошедшего была организована проверка. Комментаторы в социальных сетях также обратили внимание на то, что Якубович не пристегнул ремень безопасности за рулем.

«Перед законом все равны. Куда смотрит ГИБДД ? Особенно публичные люди должны показать пример хорошими поступками. А Якубович показал, что законы для простого народа, а не для них», — приводит слова одного из пользователей сайт kp.ru.

Вскоре сам Якубович в комментарии Ura.ru заявил, что не будет извиняться за езду по тротуарам. «Бред полнейший», — сказал он перед тем, как положить трубку.

Ведущий одной из старейших развлекательных передач на Первом канале не в первый раз становится героем скандальной хроники. Так, в конце мая этого года в интервью радио Baltcom Якубович рассказал, что ни разу не смотрел ни одного выпуска своей передачи по телевизору.

«Я сам не могу объяснить, как эта штука существует 29 лет. Я сам не понимаю, я ни капельки не шучу. Люди так себя ведут на этой программе, что, вероятно, им комфортно. Какую-то десятую долю я беру на себя, все остальное от бога», — сказал он.

Он также посетовал на, что в ходе монтажа после съемок передачи многое остается за кадром, и программа теряет душевность.

В начале года скандал в сети вызвал выпуска «Поля чудес» от 15 февраля, в конце которого можно было увидеть, как люди из зрительного зала встают со своих мест и целенаправленно идут к игровому барабану, чтобы успеть забрать с собой побольше съедобных подарков ведущему.

Так, на кадрах люди хватали продукты руками и запихивали их в сумки и пакеты, заготовленные заранее.

По мнению комментаторов, наибольшую жадность проявляли пенсионеры и взрослые зрители, которые хотели захватить с собой побольше продуктов, а дети и подростки вели себя более скромно. Часть пользователей предположила, что действия людей в студии были продиктованы низким уровнем их жизни. Другие посчитали, что их поведение объясняется отсутствием воспитания. Кто-то также писал, что в Останкино неудобно оставлять скоропортящиеся продукты, поэтому их разрешают забирать домой гостям.

Комментируя ролик, Якубович заявил, что зрители приходят на съемки программы «жрать». Ведущий признался, что после окончания съемок перед ним стоит только одна задача — как можно скорее успеть покинуть студию, что не быть растоптанным зрителями.

«Это надо видеть. Пирожные засовываются в карманы, за пазуху… Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: «Осторожно, детей не задавите!» Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Все сметается», — сказал он.