Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк

Знакомый семьи Заворотнюк назвал причину ее недомогания

Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг сообщения о том, что она не появляется на публике из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает "КП".

"Она еще не пришла в форму после родов. Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает", — сообщил собеседник газеты.

Он добавил, что между супругами произошел разлад из-за слухов о том, что Заворотнюк якобы флиртовала с другим мужчиной.

"Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак", — отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях, что насторожило поклонников. Однако концертный директор артистки Стас Христов опроверг эти слухи.

Позднее актриса подтвердила, что не в состоянии участвовать ни в каких мероприятиях, однако оставила вопрос о проблемах со здоровьем без ответа.