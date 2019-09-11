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Знакомый семьи Заворотнюк назвал причину ее недомогания 

РИА Новости 14 минут назад
Раскрыта правда о диагнозе Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Знакомый мужа актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг сообщения о том, что она не появляется на публике из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает "КП".
"Она еще не пришла в форму после родов. Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает", — сообщил собеседник газеты.
Он добавил, что между супругами произошел разлад из-за слухов о том, что Заворотнюк якобы флиртовала с другим мужчиной.
"Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак", — отметил он.
Ранее СМИ сообщили, что после рождения третьего ребенка у актрисы обнаружили рак мозга. Она отменила спектакли в театре и перестала публиковать новые фотографии в социальных сетях, что насторожило поклонников. Однако концертный директор артистки Стас Христов опроверг эти слухи.
Позднее актриса подтвердила, что не в состоянии участвовать ни в каких мероприятиях, однако оставила вопрос о проблемах со здоровьем без ответа.
Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале "Моя прекрасная няня". Кроме того, актриса часто выступает в роли телеведущей ("Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и другие). У нее двое взрослых детей от брака с Дмитрием Стрюковым. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова и в 2018 году родила ему дочь.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Олег Табаков
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