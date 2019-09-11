Эрнст и бывшие: кого пригласили на свадьбу Собчак

Знакомая Богомолова рассказала газете, что режиссер пригласил на торжество свою бывшую жену, актрису Дарью Мороз , но она не придет.

«Возможно, она придет с [экс-министром обороны Анатолием] Сердюковым», — заявил источник газеты.

По информации «КП», вести свадьбу будет Игорь Верник

По данным «КП», Собчак и Богомолов женятся в пятницу, 13 сентября. Газета отмечает со ссылкой на друзей режиссера, что их свадьба будет представлять собой мини-спектакль под аккомпанемент классических музыкантов.