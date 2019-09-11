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Эрнст и бывшие: кого пригласили на свадьбу Собчак 

Рамблер 2 часа назад
Эрнст и бывшие: кого пригласили на свадьбу Собчак
Фото: РИА Новости
«Комсомольская правда» пишет, что приглашения на свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова получили 300 человек. В числе приглашенных — режиссер Федор Бондарчук с актрисой Паулиной Андреевой и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст с женой Софьей, снявшейся у Богомолова в сериале «Содержанки».
По данным «КП», также среди гостей будут режиссер Рената Литвинова с певицей Земфирой, бывшая жена Сергея Шнурова Матильда, дизайнер Ульяна Сергеенко, Ульяна Цейтлина и вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина.
Знакомая Богомолова рассказала газете, что режиссер пригласил на торжество свою бывшую жену, актрису Дарью Мороз, но она не придет.
Издание отмечает, что приглашения получили несколько высокопоставленных россиян, к примеру, глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Также приглашена экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, главная фигурантка дела «Оборонсервиса».
«Возможно, она придет с [экс-министром обороны Анатолием] Сердюковым», — заявил источник газеты.
По информации «КП», вести свадьбу будет Игорь Верник.
По данным «КП», Собчак и Богомолов женятся в пятницу, 13 сентября. Газета отмечает со ссылкой на друзей режиссера, что их свадьба будет представлять собой мини-спектакль под аккомпанемент классических музыкантов.
Комментарии
Шоу-бизнес , Евгения Васильева , Паулина Андреева , Игорь Верник , Константин Богомолов , Ульяна Цейтлина , Сергей Чемезов , Ксения Собчак , Рената Литвинова , Сергей Шнуров , Константин Эрнст , Марина Зудина , Дарья Мороз , Федор Бондарчук , Ульяна Сергеенко , Олег Табаков , Министерство обороны , Ростех , Оборонсервис , Комсомольская правда
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