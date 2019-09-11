«Рак мозга»: близкие Заворотнюк высказались о ее болезни

О раке мозга, который якобы обнаружили у Анастасии Заворотнюк, сообщил ранее журнал «Тайны звезд». По данным издания, болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, на которую актриса решилась, чтобы родить ребенка своему мужу, фигуристу Петру Чернышеву.

«Диагноза «рак мозга» у нее нет», — заявила газете директор актрисы Марина Потапова.

Она также призвала дать Анастасии Заворотнюк «спокойно насладиться материнством» и отметила, что у актрисы «есть проекты, контракты», которые пока не имеет права разглашать.

По словам знакомого мужа актрисы Петра Чернышева, тот также опроверг слухи о раке у Анастасии Заворотнюк.

«Я говорил с Петром на днях. Спросил про болезнь жены. Он категорично заявил, что рака у Насти нет. Но подтвердил, что она еще не пришла в форму после родов. Актриса заметно прибавила в весе. И это ее угнетает. К тому же, как мне рассказали, Петр недавно узнал про то, что его жена флиртовала с другим мужчиной. Это было не сейчас, какое-то время назад, но Пете донесли об этом недавно. И он, видимо, обиделся», — рассказал газете источник, попросивший не называть его имени.

Он также подчеркнул, что между супругами произошел разлад.

«Настя нервничает, переживает, не хочет никого видеть. Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак, как пишут», — пояснил знакомый Петра Чернышева.

Ранее концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов рассказал Nation News, что актриса выбирает телеканал для интервью о своем здоровье.